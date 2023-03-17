Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина

Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. Сообщение появилось на официальном сайте суда. Кроме того, ордер выдан на уполномоченную по правам ребёнка в России Марию Львову-Белову.

МУС подозревает обоих в совершении военных преступлений — насильственных депортаций и перемещения населения, в частности детей, с оккупированных территорий Украины. Международное право может расценивать это как геноцид. На сайте суда указывается, что существуют разумные основания считать, что Путин несёт личную ответственность за насильственные перемещения.

Россия не признаёт юрисдикцию Международного уголовного суда и не участвует в его работе. Москва с 2016 года не является участником Римского статута, определяющего действия суда. Суд, в свою очередь, не признаёт иммунитет глав государств, если речь идёт о расследовании военных преступлений и преследования за них.