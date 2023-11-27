"Важные истории": Украинские авиазапчасти поставляются в Россию

С начала полномасштабного вторжения России в Украину компания "Авиа ФЭД сервис" снабдила российскую авиапромышленность запчастями как минимум на 650 миллионов рублей. Причём, большая часть из них — на 370 миллионов — пришла из Украины, утверждают в своем расследовании "Важные истории" и Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).

Журналисты выяснили, что с февраля 2022 года по июль 2023 года "Авиа ФЭД сервис", согласно таможенным декларациям, импортировала детали для ремонта самолетов Ан-124 производства Харьковского машиностроительного завода ФЭД почти на 120 миллионов рублей, запчасти для локационных станций вертолетов Ка-32 производства киевского завода "Радар" более чем на 67 миллионов, детали для ремонта двигателей Ан-24 и Ан-12 производства "Мотор Сич", продукцию киевского завода "Артем" и других украинских предприятий примерно на 170 миллионов рублей.

Помимо украинских деталей, "Авиа ФЭД сервис" импортировала запчасти из Франции, США и Великобритании.

Российская компания "Авиа ФЭД сервис" была основана в 1993 году как представительство Харьковского машиностроительного завода (ХМЗ) ФЭД. Её нынешним руководителем является уроженец Луганска Александр Решетник. Клиентами "Авиа ФЭД сервис", согласно данным госзакупок, являются Минобороны России, предприятия госкорпорации "Ростех" и президентский специальный летный отряд "Россия".

В 2014 году из-за конфликта на востоке Украины и аннексии Крыма Россией, Харьковский машиностроительный завод ФЭД прекратил поставки продукции своему российскому представительству, а в 2018 году "Авиа ФЭД сервис" попала под украинские санкции. Но это, как отмечают журналисты-расследователи, не остановило импорт украинских комплектующих для российской авиапромышленности.

Учредители "Авиа ФЭД сервис" зарегистрировали в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) компанию Linker. Эта фирма специализируется на поставках деталей для вертолетов Ми-8, Ми-17, Ка-32 "в любую точку мира". Управляющим этой компании, как выяснили расследователи, является уроженец Чернигова Андрей Курта. А владельцем - ещё один уроженец Украины Алексей Пальчик.

Linker получал украинскую продукцию, в частности, от компании "Мотор сич", директора которой, Вячеслава Богуслаева, в октябре 2022 года задержали по подозрению в госизмене за "незаконные поставки товаров военного назначения для российской штурмовой авиации". Расследователи также установили, что на сайте родственной Linker компании Amis сказано, что компания – официальный представитель "Мотор сич" в ОАЭ и "имеет все необходимые разрешения и лицензии".

Последняя поставка Linker в адрес "Авиа ФЭД сервис" была сделана в январе 2023 года, говорится в расследовании. После этого поставки комплектующих для российской авиации "Авиа ФЭД сервис" делала через компанию "Бакайторг1" из Кыргызстана, которая была зарегистрирована в апреле 2023 года.

В комментарии для "Важных историй" директор "Авиа ФЭД Сервис" Александр Решетник заявил, что продукция украинских заводов, которую его фирма передала своим клиентам в 2022–2023 годах, была приобретена раньше, в 2020–2021 годах, и просто "лежала за границей".

Владелец Linker Алексей Пальчик в разговоре с журналистами "Важных историй" заявил, что его компания "из Украины в Россию никогда ничего не поставляла и не поставляет".

Представитель компании "Бакайторг1" из Кыргызстана на связь с расследователями не вышел.

Ранее "Важные истории" писали о том, что российские авиакомпании в обход санкций закупили c марта 2022-го по март 2023 года запчасти для самолетов Boeing и Airbus на 18 млрд рублей ($189 млн), причем среди поставщиков были фирмы из стран Евросоюза и США. А газета The New York Times в мае этого года сообщала, что несмотря на введенные против России санкции, в 2022 году в страну ввезли авиазапчасти производства ряда западноевропейских и американских компаний на миллионы долларов.

После начала военного вторжения России в Украину США и Евросоюз запретили поставки в Россию самолётов и запчастей, а также их техническое обслуживание и страхование.