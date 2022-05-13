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"Важные истории" нашли солдата из сюжета CNN об убийстве гражданских

Кадр из сюжета CNN

Издание "Важные истории" сообщило, что ему удалось установить личность одного из россиян из сюжета CNN об убийствах мирных жителей в Киевской области.

На кадрах CNN видно, как российские военные стреляют в спину мирным жителям. В кадре несколько солдат, они досматривают двоих гражданских людей – владельца автосалона и охранника, потом отпускают их и стреляют уходящим в спину.

"Важные истории" выяснили, что один из этих пятерых российских военнослужащих – 29-летний Дмитрий Лапшаков из Забайкальская края. Его лицо попало в объектив видеокамеры автосалона, после чего он разбил одну из камер. На видеозаписи видно, что он рылся в найденных на месте вещах и пил похищенный там же алкоголь.

По кадрам CNN невозможно установить, был ли Лапшаков одним из тех, кто стрелял или же стоял рядом, отмечает издание.

На странице Лапшакова в «Одноклассниках» указано, что он родился Забайкалье края и проживает в Чите.

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