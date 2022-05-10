Разведка США полагает, что Путин готовится к затяжной войне в Украине

По оценкам разведки США, президент России Владимир Путин готовится к затяжному конфликту в Украине, в ходе которого он всё ещё рассчитывает достигнуть целей за пределами Донбасса.

С таким заявлением во вторник на слушаниях, посвященных угрозам по всему миру, выступила в комитете Сената США по Вооружённым силам директор Национальной разведки Эврил Хэйнс.

Решение Путина сосредоточить военные усилия на востоке Украины, вероятно, является временным шагом, чтобы вернуть инициативу. Возможно, что российский лидер нацелен на увеличение сухопутного коридора – от регионов Донбасса до самопровозглашённой республики Приднестровье. В течение следующих месяцев траектория конфликта может становиться всё более непредсказуемой и потенциально нарастающей, приводит Bloomberg высказывания Хэйнс.

Агентство также приводит слова директора разведуправления при Министерстве обороны США генерал-лейтенанта Скотта Берриера. Он заявил, что неудачи России в Украине могут ослабить власти в Москве, но в то же время это вызовет в российском руководстве больше упорства в противостоянии Соединённым Штатам и их союзникам. Кроме того, возможно, будут чаще звучать угрозы применения ядерного оружия, полагает Берриер.

Телеканал CNN в сообщении о сенатских слушаниях во вторник обратил внимание на слова главы Национальной разведки Эврил Хэйнс о том, что Владимиру Путину пришлось столкнуться с несоответствием его амбиций потенциалу российской армии, что сделало принятие Москвой решений о действиях России в Украине "ситуативным". Хэйнс считает, что это увеличивает вероятность объявления в России военного положения.