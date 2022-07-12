"Важные истории": В России начали вербовать безработных на войну

Жителям Татарстана, которые состоят на учёте на бирже труда как безработные, предлагают заключить контракт и отправиться на войну в Украину. Им обещают зарплату около 300 тысяч рублей в месяц. Об этом "Важным историям" рассказал собеседник, получивший такое предложение.

По словам очевидца, в мае ему позвонили и сказали на следующий день явиться в центр занятости. Вместе с ним туда пришли ещё восемь человек. Сначала им предлагали обычные вакансии, а потом начали по одному вызывать в кабинет, где предложили подписать документ о неразглашении военной тайны.

Собеседник "Важных историй" утверждает, что стал спрашивать о последствиях и о том, предусмотрена ли уголовная ответственность. Сотрудник центра занятости якобы ответил, что этим занимается ФСБ, а затем разрешил не подписывать бумагу.

После этого, по словам собеседника, ему предложили зарплату около 300 тысяч рублей в месяц, но от этого предложения он отказался. Источник рассказал изданию, что он против войны и не понимает, как в XXI веке люди могут убивать друг друга.

"Важные истории" связались с центром занятости, где, как утверждается, безработным предлагали отправиться в Украину. Там сказали, что заключить контракт и поехать на войну можно только через военкомат.

Ранее издание "Важные истории" сообщало о вероятной вербовке заключенных из петербургских колоний для участия в войне с Украиной.