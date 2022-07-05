Работники предприятий утверждают, что им предлагают поехать на войну

В государственной Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) и на Лебединском горно-обогатительном комбинате рабочим предлагают принять участие в боевых действиях на территории Украины. Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на неназванных сотрудников предприятий.

По словам одного из источников, рабочим предлагают подписать добровольный контракт с частной военной компанией (ЧВК) или с министерством обороны. Он добавил, что сотрудникам "Адмиралтейских верфей" обещают зарплату в 300 тысяч рублей в месяц.

Издание утверждает, что аналогичные предложения от руководства поступали рабочим Балтийского завода, который тоже входит в ОСК. Работник предприятия сообщил, что поехать в Украину предлагают как мужчинам, участвовавшим в боевых действиях, так и людям, прошедшим только срочную воинскую службу.

Один из сотрудников Лебединского горно-обогатительного комбината, входящего в "Металлоинвест" миллиардера Алишера Усманова, рассказал изданию, что провел два месяца "в командировке" в Украине в одной из ЧВК. Он утверждает, что в отделе кадров рабочим предлагают взять отпуск без содержания с сохранением рабочего места и зарплату за службу в 205 тысяч рублей в месяц. Комбинат расположен в Белгородской области.

Пресс-службы ОСК и "Металлоинвеста" возможную вербовку рабочих на войну в Украине никак не прокомментировали.

Ранее издание "Важные истории" сообщало, что в исправительных колониях Санкт-Петербурга и Ленинградской области появились вербовщики из так называемой ЧВК Вагнера.

Ряд СМИ публиковал в последние недели материалы о так называемой "скрытой мобилизации" в России - как правило, речь идёт о вербовке добровольцев. Кремль неоднократно отрицал существование планов объявления мобилизации или отправки в Украину солдат срочной службы.

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