"Мы не крысы!" Россияне против гигантских мусорных свалок

Российские власти объявили о том, что из-за дефицита мощностей по переработке отходов закрытие устаревших мусорных полигонов в ряде регионов могут отложить до 1 января 2028 года. Соответствующий законопроект разработан Омской областью при поддержке Минприроды. Тем временем в самых разных российских регионах люди протестуют против открытия новых мусорных площадок, которые, по сути, являются гигантскими свалками – где отходы не перерабатывают, а просто закапывают в землю или сжигают.

В Алтайском крае, Свердловской, Оренбургской области люди не только выходили на митинги, но и записывали видеообращения к президенту Путину с просьбой остановить строительство "опасных мусорных погребений". В ответ даже на такие неполитические акции домой к людям приходит полиция.

"Мусорная реформа", стартовавшая в 2019 году, предполагает:

закрытие старых свалок;

строительство новых мощностей (полигоны, сортировки, МСЗ);

перевод системы на переработку, а не захоронение. Однако в связи с хроническим недофинансированием, бюрократическими проволочками, экологическими протестами, отсутствием внятной централизованной концепции реформирования отрасли, реформа фактически провалилась. Новые полигоны не построены, старые не закрыты, первоначально срок их эксплуатации продлевали до 2023-го, потом до 2025 года – сейчас предлагают продлить до 2028-го.





"Идет война – за любой протест пойдешь под арест"

"Мы не крысы!", "Нам решать, чем дышать", "Верните землю! Она для хлеба!" – с такими плакатами 25 октября люди вышли на митинг против строительства нового мусорного полигона в алтайском селе Зудилово. На его окраине, в нескольких сотнях метрах от ближайшего дома, собралось около трехсот человек.

– Ехали даже из соседних, из села Ильича – много было. Только всех согнали в итоге в яму, – говорит Людмила из села Зудилово (имена всех собеседников в материале изменены для их безопасности); она называет так котлован на окраине Зудилово. – Вот районная администрация согласовала акцию только там. Сказали – больше негде. Да, все село свободное, а митинговать в нем нельзя. Тем не менее три сотни человек собрались, видео записали, попросили Путина остановить это издевательство над местными жителями. Нам же не мусорный завод строить хотят, а мусорное захоронение. И место выделили – как раз в развилке рек Малая и Большая Черемшанка, где грунтовые воды начинаются очень высоко – 14 метров и все, уже вода. Именно в этом месте они решили хоронить весь мусор. Почему? А тут уже построены дороги, есть вся инфраструктура! Они экономят себе в карман несколько миллионов, зато мусоросборник вклинят между детским лагерем и санаторием!

По закону, проект должны были вынести на публичные слушания. Однако, где и когда их провели, местные понятия не имеют. С проектом они смогли ознакомиться уже после этого мероприятия. В нем сказано, что под полигон отводится не менее 35 гектаров, на которых предполагается закапывать в землю не менее 65% всех отходов.

– Остальное не отмечено в проекте – вероятно, будут сжигать, – говорит Сергей из села Ильича. – Мы с трудом выцарапали этот проект. Нам же никто про слушания не сказал, и все 30 человек "местных жителей", якобы присутствовавших, проголосовали "за" – а мы даже не знаем, кто там был на самом деле. Мы всех опросили, никто про эти слушания не знал.

Признать публичные слушания недействительными власти края уже отказались, несмотря на жалобы в федеральные министерства, в Следственный комитет и в Генпрокуратуру.

– Депутат Госдумы от края Прусакова направляла запросы в министерства, в Генпрокуратуру. Писала, что протестуют не сотни, тысячи жителей. Толку ноль. Если уж они депутата не слышат, да? Кого слушают-то вообще?! – переспрашивает Людмила.жэ

По ее словам, пока их вдохновляет и поддерживает опыт жителей соседних районов, которым удалось отбиться от строительства гигантских мусорных свалок. Но тут же добавляет – это было до войны, а сейчас "время другое".

– Мы же не первые, кто воспротивился этому мусорному отходнику в двух(!) километрах от домов. В соседнем Павловском районе пару лет назад такие же протесты были. В Березово тоже хотели подкинуть этот проект. Но люди же понимают, что хоронить мусор в грунтовые воды и сжигать его – это верная смерть всему живому в следующем поколении. Думаю, даже уже дети почувствуют все прелести жизни на отходах, не говоря о внуках. Поэтому в здравом уме все протестуют. Но вот нам выпало такое время – даже протестами уже ничего не добьешься. Идет война – за любой протест пойдешь под арест, – говорит Людмила.

И это не преувеличение – к некоторым участникам протеста домой уже пришли полицейские.

– Много к кому приходили: кому-то даже принесли уведомление – мол, еще раз выйдешь, под арест пойдешь по такой-то статье, – говорит Людмила. – На штраф мы скинемся. А вот арест... Ну, тут дело каждого – я готова, надо отстоять землю. Не для себя, так для детей.

14 февраля жительница села Щёлкун Ирина Владимировна вышла в одиночный пикет против строительства мусорного полигона в Сысерти. Её задержали, доставили в отдел полиции № 1, где у неё взяли объяснения, изъяли плакат и отпустили без составления протокола.

Под очередной петицией, которую люди отправят в правительство края и Администрацию президента, за несколько дней подписались около трех тысяч человек, жители Первомайского района.

"Мегапомойка"

Попытки построить новые полигоны для захоронения мусора не единичные. Люди записывают видеообращения к Путину, протестуя против "заводов" в Свердловской области под Сысертью, в Оренбургской области, в Новосибирской области.

В Сысерти Свердловской области борьба с проектом строительства мусорного полигона шла не один год. На публичных слушаниях, которые прошли в 2023 году, местные жители отклонили проект генплана, предполагавший строительство мусороперерабатывающего завода. Однако Евгений Куйвашев, который на тот момент был главой региона, заявил, что если отложить принятие решения, "некуда будет девать мусор", а за площадку под твердые отходы региону обещали 13,8 миллиарда рублей из федерального бюджета.

– 1814 человек проголосовали против, только 154 – за! – возмущается местный житель Иван. – Даже Минсельхоз был на нашей стороне, потому что эти нелюди под мусор сельхозземли определили. Мы четыре(!) раза поднимали вопрос о проведении референдума по строительству мусоросортировочного комплекса под Сысертью. Просили, чтобы участок под строительство, изъяли в пользу государства. Записали видео к Путину. На нас несколько лет просто плевали, пока в суд не пошли.

Жители Свердловской области выходили на протесты с плакатами: "Чистый воздух за деньги не купишь", "Изъятие 776 га сельхозземель под мегапомойку подрывает продовольственную безопасность государства", "Губернатор должен защищать интересы жителей. Требуем снижения накала" почти два года.

1 ноября 2025 состоялся очередной суд, признавший решение властей о переводе земель из с/х в земли промышленности незаконным. Провластные СМИ сразу же отрапортовали, что проблема решена. Однако сами жители так не думают.

- Это не первый и не последний суд. Накануне исключили объект "Екатеринбург-юг" из территориальной схемы. Но юристы говорят, что важно завершить все суды, чтобы исключить этот объект из всех схем, приказов и распоряжений! Вы представляете объем работы?! Так что пока можно сказать, что совместными усилиями мы проект притормозили, - говорит Александр из Сысерти. - Но его в любой момент могут опять разморозить. И эта вероятность очень высока!

Некоторые из местных уверены, что заморозить проект мусорозавода им "помогла смена губернатора" (в марте 2025 года ушел в отставку Евгений Кувайшев, на его место был назначен Денис Паслер), другие считают, что помогли "резонас в СМИ и телеграме Собчак". Однако большинство считают, что радоваться преждевременно: "Сами знаете, какая у нас власть. Взять ту же пенсионную реформу".

Обращались к Путину и жители села Чебеньки под Оренбургом. В конце 2023 года они узнали, что Денис Паслер, возглавлявший в тот момент Оренбургскую область, и генеральный директор ППК "Российский экологический оператор" Денис Буцаев подписали соглашение о строительстве первого в регионе комплекса по переработке отходов. И строить его собрались между их селом Чебеньки и посёлком Хутор Чулошников, это в 60 км от Оренбурга. Согласно проекту, мусороперерабатывающий комплекс должен принимать как минимум 300 тысяч тонн отходов в год.

– Опасный для здоровья "завод" они решили строить в шаговой доступности от нашего села. Завод в кавычках, потому что это просто место для захоронения более 50% всех собранных с области отходов – их сунут под землю. Еще 20% куда-то в переработку (нет информации в документации, как именно эта переработка будет происходить), а 30% – сжечь под нашими окнами! – возмущается Ольга из поселка Чебеньки. – И где они выбрали площадку под полигон? На черноземе Оренбургского района, где у нас поля ячменя, пшеницы, кукурузы, проса. Есть на отданных землях под "завод" и научные поля, где садят экспериментальные новые сорта. Это кощунство! При этом наш президент делает доклады постоянно о том, как нужно развивать сельское хозяйство и использовать поля по назначению. И тут же – молчит в ответ на наши мольбы оставить нам нашу землю под пшеницу!

В апреле 2024 года житель Чебеньков Михаил Захаров выиграл суд по иску, поданному еще в 2023 году. Весной этого года власти Оренбургской области объявили, что в 2026 году мусорозавод все-таки построят. Но не рядом с Чебеньками, а в Оренбурге.

Так стремительно оформить концессионные соглашения чиновникам удалось после того, как правительство РФ сильно упростило процедуру, сократив сроки заключения концессий "на строительство комплексных объектов обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО)". Распоряжение правительства позволяет властям 19 регионов построить 36 мусорозаводов, заключив с исполнителями соглашения без проведения конкурсов.

Иногда активистам, борющимся со строительством мусорных полигонов, удается привлечь на свою сторону ученых.

– В прошлом году ученые института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН признали непригодным для строительства мусорного полигона участок, выделенный в Новосибирской области. Коллеги резюмировали, что возведение полигона "приведет к непоправимым экологическим последствиям". Но важный момент – это относится к любому участку в стране, потому что сами проекты устаревшие. Мусоросжигающие технологии по факту представляют собой заводы по "изготовлению" более опасных токсичных отходов из сравнительно безопасных материалов. Сжигание не решает проблему устранения токсичных веществ: они трансформируются и становятся токсичнее, чем до попытки уничтожения. Кроме того, что это вредно, это еще и нерентабельной – развитые страны стараются избавляться от них, а мы, напротив, готовы потратить федеральные деньги (регионы в одиночку не потянут финансирование), – говорит эколог и правозащитник Игорь Иванов. – Диоксины, которые становятся продуктом этих технологий, могут накапливаться в организме человека, животных, а также в почвах. Они остаются живучими сотни лет и наносят катастрофический ущерб и экологии, и здоровью человека, фатально сказываются на рождаемости. Технология захоронений, которую применяют минимум к 50% отходов на этих полигонах, не менее опасна – в первую очередь загрязнением грунтовых вод. Это связано с образованием фильтрата – жидкости, которая, проходя через толщу отходов, обогащается ядовитыми веществами, входящими в состав отходов или продуктами их разложения. Как в условиях принуждения к строительству подобных устаревших мусороотходников призывать к росту рождаемости, мне не понятно.

Несмотря на то, что экологические протесты считаются в России пока относительно безопасными, время от времени фиксируются случаи давления на активистов, выступающих против строительства мусорных полигонов.

В частности, в октябре 2025 года два протокола об административных правонарушениях составили на муниципального депутата Колтушского поселения и экоактивистку Ларису Мухину, координатора инициативы "Нет КПО Дубровка" и главу "Экологического союза Ленобласти". Поводом стала встреча, проведенная ей 13 июля в Дубровке. Тогда Мухина вместе с волонтёрами и экологическими активистами обсуждала ситуацию вокруг строительства полигона твёрдых бытовых отходов и мусороперерабатывающего завода в районе деревни Дубравка. Активисты выступают против планов строительства.

В Башкирии в июле 2025 года Стерлитамакский городской суд оштрафовал на 100 тысяч рублей экологического активиста Павла Осипова – по ч.4 ст.6.21 КоАП (так называемая "пропаганда ЛГБТ"). Формально поводом стала публикация фотографии в соцсети, однако сам Осипов заявил, что фото использовалось как рабочий материал, а дело инициировано в отместку за многолетнюю общественную работу – борьбу за чистый воздух и против размещения свалки внутри города. Осипов и движение "Стерлитамак, дыши!" неоднократно заявляли, что на них оказывалось давление: активистов не допускали до муниципальных выборов, пытались дискредитировать через СМИ, вызывали в полицию по надуманным поводам.

Старт "мусорной" реформе в России был дан 1 января 2019 года. Программа обновления системы обращения с отходами входит в национальный проект "Экология". Согласно показателям нацпроекта, на переработку к 2024 году должно будет отправляться 36% бытового мусора вместо 7% в 2019 году. Цель к 2030 году - сортировка 100% объема ТКО и снижение на 50% количества отходов, направляемых на мусорные полигоны.



Однако только 7%(по другим данным 14) отходов в России отправляются на переработку. Остальное – миллионы тонн – захоранивается на переполненных свалках, отравляя воздух и почву. В Германии перерабатывают 84% отходов, в Южной Корее – 86%.



При этом еще год назад вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев подвел итоги пятилетия реформы обращения с отходами на пленарном заседании Российского экологического форума. Он назвал объем инвестиций в отрасль за пять лет: 170 млрд рублей, еще 40 млрд рублей привлечены при поддержке Российского экологического оператора.



