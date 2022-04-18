"Ведомости": бывший зампред правления Сбербанка Хасис уехал в США

Лев Хасис, до недавнего времени занимавший должность первого заместителя председателя правления "Сбера", уехал в США. Об этом "Ведомостям" рассказали четыре источника.

По словам одного из них, Хасис уехал из страны одним из первых среди топ-менеджеров "Сбера", что просто шокировало сотрудников.

Хасис имеет гражданство США. По информации собеседников "Ведомостей", он уехал туда "за пару дней до вторжения" или сразу после начала войны в Украине. Отъезд Хасиса, по словам источников издания, осложнил ситуацию с сервисом экспресс-доставки продуктов "Самокат", который с тех пор остановил работу в 15 городах.

Лев Хасис работал в Сбербанке с 2013 года, до этого он был топ-менеджером торговых сетей X5 Retail Group и Walmart. 25 февраля источники РБК рассказали, что Хасис завершил работу в банке досрочно, его последним рабочим днем стало 22 февраля.

После начала войны покинули свои посты и уехали за границу спецпредставитель президента России Анатолий Чубайс, гендиректор "Яндекса" Елена Бунина и замдиректора "Аэрофлота" Андрей Панов.

После увольнения он призвал российских бизнесменов и топ-менеджеров саботировать сделки и контракты, связанные с поддержкой войны.