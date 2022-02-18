Российский миллиардер, основатель группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг выиграл дело против швейцарского банка PostFinance из-за закрытия своих счетов после того, как США ввели санкции в отношении бизнесмена . Об этом сообщает РБК со ссылкой на решение Федерального суда Швейцарии.

Согласно документам, Вексельберг , который живёт в Швейцарии, открыл в банке PostFinance два счёта в евро и швейцарских франках осенью 2018 года. К тому моменту миллиардер уже несколько месяцев был под санкциями США. В декабре банк сообщил бизнесмену о закрытии счетов из-за "несоответствия стратегии банка профайлу [клиента]".

Вексельберг оспорил это решение в суде кантона Берн в начале 2019 года, но ему отказали в удовлетворении иска. Тогда Вексельберг подал апелляцию. Федеральный суд Швейцарии удовлетворил иск Вексельберга. Суд пришел к выводу, что по действовавшим на момент закрытия счетов законам банк не имел на это права.

PostFinance обязали продолжить обслуживать счета Вексельберга, выплатить ему компенсацию и оплатить судебные издержки.

Вексельберг также судился с швейцарским банком Julius Baer из-за заморозки его активов под угрозой санкций США.

Вексельберг, состояние которого сегодня оценивается журналом Forbes в 9 миллиардов долларов, оказался в санкционный списке Минфина США в апреле 2018 года вместе с другими бизнесменами и чиновниками, которых американские власти сочли приближенными к президенту России Владимиру Путину и подозревали в причастности к вмешательству в американские выборы в 2016 году. В мае 2018 года сообщалось, что в рамках расследования этого дела Виктор Вексельберг был допрошен в Нью-Йорке сотрудниками Федерального бюро расследований США.

Санкции заметно сказались на состоянии олигарха: он выбыл из первой десятки богатейших россиян. Сам Вексельберг в интервью Financial Times назвал своё включение в санкционный список США "кризисом всей жизни". Миллиардер считает, что попал под санкции необоснованно : "Я русский. Я богат. И да, я знаком с Путиным. Сегодня этого достаточно".