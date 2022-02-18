Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Вексельберг выиграл дело против швейцарского банка

Виктор Вексельберг

Российский миллиардер, основатель группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг выиграл дело против швейцарского банка PostFinance из-за закрытия своих счетов после того, как США ввели санкции в отношении бизнесмена . Об этом сообщает РБК со ссылкой на решение Федерального суда Швейцарии.

Согласно документам, Вексельберг , который живёт в Швейцарии, открыл в банке PostFinance два счёта в евро и швейцарских франках осенью 2018 года. К тому моменту миллиардер уже несколько месяцев был под санкциями США. В декабре банк сообщил бизнесмену о закрытии счетов из-за "несоответствия стратегии банка профайлу [клиента]".

Вексельберг оспорил это решение в суде кантона Берн в начале 2019 года, но ему отказали в удовлетворении иска. Тогда Вексельберг подал апелляцию. Федеральный суд Швейцарии удовлетворил иск Вексельберга. Суд пришел к выводу, что по действовавшим на момент закрытия счетов законам банк не имел на это права.

PostFinance обязали продолжить обслуживать счета Вексельберга, выплатить ему компенсацию и оплатить судебные издержки.

Вексельберг также судился с швейцарским банком Julius Baer из-за заморозки его активов под угрозой санкций США.

Вексельберг, состояние которого сегодня оценивается журналом Forbes в 9 миллиардов долларов, оказался в санкционный списке Минфина США в апреле 2018 года вместе с другими бизнесменами и чиновниками, которых американские власти сочли приближенными к президенту России Владимиру Путину и подозревали в причастности к вмешательству в американские выборы в 2016 году. В мае 2018 года сообщалось, что в рамках расследования этого дела Виктор Вексельберг был допрошен в Нью-Йорке сотрудниками Федерального бюро расследований США.

Санкции заметно сказались на состоянии олигарха: он выбыл из первой десятки богатейших россиян. Сам Вексельберг в интервью Financial Times назвал своё включение в санкционный список США "кризисом всей жизни". Миллиардер считает, что попал под санкции необоснованно : "Я русский. Я богат. И да, я знаком с Путиным. Сегодня этого достаточно".

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG