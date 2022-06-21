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Великобритания обратилась к России по поводу пленных военнослужащих

Иностранные военнослужащие ВСУ во время судебного процесса в "ДНР" - британцы Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также марокканец Саадун Брагим (посередине)

Великобритания направила России дипломатическую ноту касательно британских военнослужащих, приговорённых властями самопровозглашённой "ДНР" к смертной казни. Об этом 21 июня сообщил Reuters со ссылкой на посла России в Великобритании.

Андрей Келин в эфире российского телеканала "Россия 24" заявил, что "высокомерный, поучительный" тон дипломатической ноты не вызывает у Москвы желания сотрудничать с Лондоном. Он добавил, что Великобритании необходимо обращаться напрямую в "ДНР", а "отношениям Москвы и Лондона падать некуда, дальше только разрыв".

9 июня так называемый верховный суд "ДНР" приговорил марокканца Саадуна Брагима и двух британцев - Шона Пиннера и Эйдена Аслина, воевавших на стороне вооружённых сил Украины (ВСУ), к смертной казни. Они признаны виновными в наёмничестве и попытке вооруженного захвата власти и, по законам "ДНР", должны быть расстреляны.

Пиннер и Аслин были захвачены в плен в Мариуполе, Брагим - под Волновахой. Все трое военнослужащих переехали в Украину задолго до начала российского вооруженного вторжения и уже несколько лет служили в морской пехоте ВСУ по контракту.

МИД Великобритании пока никак не прокомментировало ситуацию.

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