Великобритания объявила о новом пакете санкций против Беларуси

Великобритания объявила в четверг о новом пакете санкций против властей Беларуси за её роль в содействии российскому вторжению в Украину. Дальнейшие меры включают запрет на импорт и шаги, направленные на предотвращение распространения пропаганды в интернете, пишет Reuters.

"Новый пакет усиливает экономическое давление на Александра Лукашенко и его режим, который активно содействует усилиям России в войне, игнорируя принцип территориальной целостности Украины", - говорится в заявлении британского министра иностранных дел Джеймса Клеверли.

Санкции включают запрет на ввоз из Беларуси золота, цемента, древесины и каучука и одновременно блокировку экспорта в Беларусь из Великобритании банкнот, промышленного оборудования, а также товаров, технологий и материалов, которые могут быть использованы для производства химического и биологического оружия.

Что касается противодействия "распространению пропаганды в Великобритании" некоторыми белорусскими ресурсами, то, как следует из сообщения британский властей, они будут использовать ограничение доступа к таким веб-сайтам через компании соцсетей и интернет-провайдеров.

Отдельно предусмотрены шаги по ограничению доступа к финансовым рынкам Великобритании. Эти меры связывают со стремлением не допустить возможные случаи обхода санкций.