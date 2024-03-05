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Великобритания сняла санкции с отказавшегося от гражданства России миллиардера

Игорь Макаров
Игорь Макаров

Великобритания исключила из санкционного списка миллиардера Игоря Макарова. Основатель российской газовой компании "Итера" попал под ограничения в 2022 году.

В сообщении на сайте британского правительства отмечается, что действующая компания Макарова "Арети" больше не работает в российском энергетическом секторе. Других подробностей принятого решения не приводится.

В 2022 году британское правительство заявило, что миллиардер поддерживает или получает значительную выгоду от российского правительства и действует в сфере стратегической для Москвы важности. Вместе с ним под санкции попали девелоперы Год Нисанов и Зарах Илиев, и основатель Уральской горно-металлургической компании Искандар Махмудов.

В следующем году бизнесмен отказался от российского гражданства. Теперь он гражданин Кипра. На сайте британского правительства он указан как уроженец Туркменистана.

  • Состояние Макарова журнал Forbes оценивает в 2,2 миллиарда долларов.
  • Макаров — бывший член советской сборной по велоспорту. Он член исполнительного комитета Международного союза велосипедистов.

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