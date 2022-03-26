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Великобритания сняла транспортные санкции с Тинькова и Швидлера

Олег Тиньков

Правительство Великобритании исключило транспортные ограничения из санкций в отношении основателя "Тинькофф банка" Олега Тинькова и главы компании Millhouse Евгения Швидлера. Соответствующий документ опубликовало Управление по осуществлению финансовых санкций.

Помимо ареста яхт и самолетов транспортные санкции предполагали запрет на заход в порты, перелеты и посадки в аэропортах Великобритании.

Великобритания расширила список санкций 24 марта, новом списке оказались 33 гражданина России и 26 юридических лиц. Санкции предполагают заморозку активов и запрет на въезд в страну.

В список были включены глава "Сбера" Герман Греф, один из руководителей этого же банка Лев Хасис, живущая в Великобритании предполагаемая приемная дочь Сергея Лаврова Полина Ковалева, сын главы "Роснефти" Игоря Сечина Иван Сечин, бизнесмен Олег Тиньков.

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