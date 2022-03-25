Евросоюз создаст Трастовый фонд солидарности с Украиной. Об этом говорится в коммюнике по итогам заседания Евросовета.

В документе отмечается, что ЕС на фоне военной агрессии России на украинской территории предоставит поддержку Киеву в безотлагательных потребностях. После прекращения боевых действий страны Евросоюза готовы помочь с восстановлением демократической Украины.

Кроме того, Евросовет поддержал предложение организовать международную конференцию для наполнения фонда.

Российское вооружённое вторжение на территорию Украины началось 24 февраля по приказу президента Владимира Путина. Страны Запада ввели против Москвы и российских олигархов жёсткие санкции. Ограничения затронули не только компании и известных бизнесменов, но и обычных граждан.

На фоне непрекращающихся боёв США, Великобритания и ЕС продолжают ужесточение ограничений.