Власти Великобритании расширили список лиц, находящихся под санкциями из-за вторжения России в Украину. В него добавлены 42 человека, в том числе 29 глав российских регионов, министр юстиции Константин Чуйченко и двух племянников уже попавшего под санкции миллиардера Алишера Усманова.
Под санкции, в частности, попали губернатор Московской области Андрей Воробьёв, Брянской области Андрей Богомаз, Курской Роман Старовойт, Свердловской Евгений Куйвашев, Самарской Дмитрий Азаров, Челябинской Алексей Текслер и глава Коми Владимир Уйба. Кроме того, в список попали российские чиновники Виталий Хоценко и Владислав Кузнецов, назначенные в правительства сепаратистских республик на востоке Украины.
Под санкции также попали главный редактор российского государственного информационного агентства Sputnik International Антон Анисимов и британский видеблогер Грэм Филлипс, сотрудничавший с российскими государственными каналами RT и "Звезда".
Всем им будут заморожены британские активы, если они у них есть. Британские санкции исполняются также несколькими международными юрисдикциями, в которых регистрируются офшорные компании, например, островом Мэн. Многочисленные расследования показывали, что офшоры часто используются высокопоставленными российскими чиновниками для регистрации компаний, владеющих имуществом по всему миру.
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