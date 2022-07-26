Власти Великобритании расширили список лиц, находящихся под санкциями из-за вторжения России в Украину. В него добавлены 42 человека, в том числе 29 глав российских регионов, министр юстиции Константин Чуйченко и двух племянников уже попавшего под санкции миллиардера Алишера Усманова.

Под санкции, в частности, попали губернатор Московской области Андрей Воробьёв, Брянской области Андрей Богомаз, Курской Роман Старовойт, Свердловской Евгений Куйвашев, Самарской Дмитрий Азаров, Челябинской Алексей Текслер и глава Коми Владимир Уйба. Кроме того, в список попали российские чиновники Виталий Хоценко и Владислав Кузнецов, назначенные в правительства сепаратистских республик на востоке Украины.

Под санкции также попали главный редактор российского государственного информационного агентства Sputnik International Антон Анисимов и британский видеблогер Грэм Филлипс, сотрудничавший с российскими государственными каналами RT и "Звезда".

Всем им будут заморожены британские активы, если они у них есть. Британские санкции исполняются также несколькими международными юрисдикциями, в которых регистрируются офшорные компании, например, островом Мэн. Многочисленные расследования показывали, что офшоры часто используются высокопоставленными российскими чиновниками для регистрации компаний, владеющих имуществом по всему миру.