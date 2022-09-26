Великобритания ввела новые санкции против россиян за псевдореферендумы

Великобритания в понедельник, 26 сентября, ввела новые санкции за проведение так называемых референдумов в самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР", а также в оккупированных Херсонской и Запорожской областях.
Ограничения коснулись ещё 92 российских и украинских лиц и фирм, в том числе – "Гознака" и четырёх миллиардеров.
"Российский режим организовал эти фиктивные референдумы в отчаянной попытке захватить [украинскую] землю и оправдать свою незаконную войну. Этот процесс отражает [российский] подход в Крыму в 2014 году, сочетающий дезинформацию, запугивание и сфальсифицированные результаты", — заявило правительство Великобритании.
Часть попавших под новые санкции причастна к организации псевдореферендумов, часть поддерживает российское вторжение организационно или финансово, – считают власти Великобритании.
Например, компания "Гознак" печатала документы, в том числе – российские паспорта, которые раздают жителям оккупированных территорий, которые де юре являются гражданам Украины.PR-агентство "ИМА-консалтинг" выполняло госзаказ на рекламу незаконных референдумов на оккупированных территориях и в России.
Кроме того в новом списке – магнаты в сфере недвижимости (совдалельцы компании "Киевская площадь" Год Нисанов и Зарах Илиев, глава Уральской горно-металлургической компании Искандер Махмудов и деятель нефтегазовой отрасли, миллиардер Игорь Макаров).
По мнению британских властей, "Путин продолжает опираться на чету олигархов и избранных представителей элиты, чтобы финансировать свою войну".
Под новые санкции также попали 55 членов правления Сбербанка, Газпромбанка и Совкомбанка, а также чиновники, работающие в "правительствах" оккупированных регионов.
- Так называемые референдумы начались на подконтрольных России территориях Украины 23 сентября. Завершатся они 27-го. Независимых наблюдателей и журналистов международных СМИ на территориях, где идёт голосование, нет. Представители сепаратистов и оккупационных властей заявляют о высокой явке. Украина и страны Запада называют голосование фарсом.
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