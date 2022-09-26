ФРГ предложила запретить гражданам ЕС занимать посты в компаниях России

Правительство ФРГ предлагает запретить гражданам Евросоюза занимать высокие посты в правлениях или наблюдательных советах российских государственных концернов.
По мнению германских политиков, новый запрет должен стать частью следующего пакета санкций в отношении России. Об этом сообщает газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на документы, подготовленные кабинетом министров ФРГ и предоставленные правительствам стран ЕС.
Подобная мера поможет воспрепятствовать тому, чтобы европейские политики, подобно экс-канцлеру Герхарду Шрёдеру, могли получать прибыль от сотрудничества с российскими предприятиями.
Правительство ФРГ обосновывает своё предложение тем, что в этом случае речь идёт о "стратегической коррупции". Москва уже на протяжении долгого периода использует инструмент вовлечения западных политиков в работу крупных государственных концернов. Предлагая хорошо оплачиваемые посты в руководящих органах ведущих российских предприятий, Кремль "обеспечивает себе возможность политического влияния в европейских странах".
Это – важный элемент стратегии России в государствах Евросоюза. Однако запрет не должен касаться европейских "дочек" российских концернов, говорится в подготовленных документах.
- В Германии с начала действия санкций, введённых Евросоюзом против России из-за её войны в Украине, заморожены и конфискованы российские активы на общую сумму 4,8 млрд евро. Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на Министерство экономики ФРГ. Около половины этой суммы составляют денежные средства российских владельцев в банках Германии.
- После того как Россия в конце февраля напала на Украину, США, Великобритания, Евросоюз и ряд других страны ввели несколько пакетов санкций против российской экономики, финансовой системы, крупных компаний, олигархов, политиков, включая президента Владимира Путина, а также членов его семьи и ближайшего окружения. Ограничения были наложены на объекты дорогой недвижимости, суперъяхты и самолёты, принадлежащие нескольким миллиардерам. Россия вводит ответные санкции, подчёркивая, что "военная спецоперация" в Украине, как Москва называет вторжение, связана с защитой национальных интересов.
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