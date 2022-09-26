ФРГ предложила запретить гражданам ЕС занимать посты в компаниях России

Правительство ФРГ предлагает запретить гражданам Евросоюза занимать высокие посты в правлениях или наблюдательных советах российских государственных концернов.



По мнению германских политиков, новый запрет должен стать частью следующего пакета санкций в отношении России. Об этом сообщает газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на документы, подготовленные кабинетом министров ФРГ и предоставленные правительствам стран ЕС.

Подобная мера поможет воспрепятствовать тому, чтобы европейские политики, подобно экс-канцлеру Герхарду Шрёдеру, могли получать прибыль от сотрудничества с российскими предприятиями.

Правительство ФРГ обосновывает своё предложение тем, что в этом случае речь идёт о "стратегической коррупции". Москва уже на протяжении долгого периода использует инструмент вовлечения западных политиков в работу крупных государственных концернов. Предлагая хорошо оплачиваемые посты в руководящих органах ведущих российских предприятий, Кремль "обеспечивает себе возможность политического влияния в европейских странах".

Это – важный элемент стратегии России в государствах Евросоюза. Однако запрет не должен касаться европейских "дочек" российских концернов, говорится в подготовленных документах.