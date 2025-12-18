Великобритания ввела санкции против "Русснефти" и"Татнефти"

Великобритания расширила санкции в отношении России. В список включили 24 физических и юридических лица, в том числе российские нефтегазовые компании.

Всего под санкции подпали 19 компаний, среди которых российские "Татнефть", "Русснефть", "ННК-Ойл", "Руснефтегаз", "Текстиль-сервис" и "Фабрика ваты".

Кроме того, в списке оказались компании из Узбекистана, Кыргызстана и Объединенных Арабских Эмиратов.

Ограничения также введены в отношении пяти физических лиц: граждан России Сергея Добринова и Андрея Палевича, гражданина Узбекистана Рустама Муминова, гражданина Пакистана и Канады Муртаза Али Лахани и гражданина Азербайджана Чингиза Алиева.

Ранее в четверг Евросоюз добавил в санкционный список еще 41 судно российского "теневого флота".