Великобритания ввела санкции против ряда российских генералов

Великобритания объявила о новом пакете санкций против России в ответ на продолжающиеся удары по украинской инфраструктуре. Об этом говорится на сайте правительства.



В этот раз под ограничения Великобритании попали:

российские высокопоставленные чиновники, поддерживающие военное вторжение

командиры воинских частей, причастные к ракетным ударам по городам Украины

иранских бизнесмены и военные чиновники, которые занимаются производством или поставкой в Россию беспилотников для нанесения ударов по Украине

Их активы на территории Великобритании заморожены, въезд в страну запрещён.

Среди российских военных в санкционном списке 12 человек. В том числе генерал-майор Роберт Баранов. Расследователи из Bellingcat идентифицировали его как командира подразделения, ответственного за программирование и наведение российских крылатых ракет. В списке также – начальник Управления беспилотной авиации Александр Новиков и командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев.