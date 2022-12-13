Великобритания ввела санкции против ряда российских генералов

Великобритания объявила о новом пакете санкций против России в ответ на продолжающиеся удары по украинской инфраструктуре. Об этом говорится на сайте правительства.
В этот раз под ограничения Великобритании попали:
- российские высокопоставленные чиновники, поддерживающие военное вторжение
- командиры воинских частей, причастные к ракетным ударам по городам Украины
- иранских бизнесмены и военные чиновники, которые занимаются производством или поставкой в Россию беспилотников для нанесения ударов по Украине
Их активы на территории Великобритании заморожены, въезд в страну запрещён.
Среди российских военных в санкционном списке 12 человек. В том числе генерал-майор Роберт Баранов. Расследователи из Bellingcat идентифицировали его как командира подразделения, ответственного за программирование и наведение российских крылатых ракет. В списке также – начальник Управления беспилотной авиации Александр Новиков и командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев.
- В начале декабря – в преддверии Дня прав человека – Великобритания внесла в санкционные списки 30 физических лиц из разных стран мира, которых подозревают в причастности к нарушениям прав человека, коррупции и использовании сексуального насилия в ходе вооружённых конфликтов.
- В конце ноябре - в рамках очередного пакета санкций против России - Великобритания ввела ограничения против главы Центральной избирательной комиссии России Эллы Памфиловой, а также губернаторов и военных комиссаров ряда российских регионов. Санкционный список опубликован на сайте МИД Великобритании, в нём уже около 1,7 тысяч граждан России – больше, чем какой-либо другой страны.
- Беспилотники играют важную роль в боевых действиях в Украине. Россия в последние месяцы использует для ударов по Украине дроны "Герань-2", которые, как утверждают Украина и страны Запада, являются поставленными из Ирана беспилотниками "Шахед-136". Иранские власти признали, что поставляли Москве ударные беспилотники, хотя и утверждают, что это было до начала войны.
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