"Вендетта против Венедиктова". Блогеры о новом расследовании ФБК

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального выпустил очередное расследование, вызвавшее широкий резонанс в соцсетях. Посвящено оно мэру Москвы Сергею Собянину - и тем, кто с его благоволения осваивает щедрые московские бюджеты.

Комментаторов в этом расследовании привлекли прежде всего именно "так называемые либеральные журналисты", в первую очередь - главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов. ФБК утверждает, что он получил из собянинской кассы - АНО "Мой район" - почти 700 миллионов рублей, которые выделялись в том числе на журнал "Дилетант". Имя Алексея Венедиктова стоит в расследовании в одном ряду с именами Маргариты Симоньян, Тиграна Кеосаяна и Ксении Собчак, чьи компании также получали деньги от той же собянинской организации. Фигурирует в расследовании и заместитель председателя московского отделения партии "Яблоко" Кирилл Гончаров.

Константин Сонин

До того как я это узнал я считал, что Алексей Алексеевич искренне заблуждается насчет ДЭГ или, как минимум, выдает желаемое за действительное. Извините, если мне удалось кого-то в этом убедить. Я ошибался.

Майкл Наки

Наверное это самое разочаровывающее. Ищешь всегда сложных личностей, думаешь о глубоких мотивациях. А ответ простой — тупо деньги.

Федор Крашенинников

В новом расследовании меня впечатлили суммы. Я про это постоянно говорю: в пропаганду власти и властей всех уровней в России постоянно вкладываются чудовищные деньги из бюджетов всех уровне. Дивно ли, что пропаганда такая разнообразная и ее так много - на любой вкус?

Часть комментаторов, впрочем, не впечатлилась.

Владислав Горин

Немного изумляет, конечно, что кто-то до сих пор сомневался в том, что герои расследования ФБК о чёрной политической кассе Собянина, это никакие не журналисты, а пиарщики на бюджетах.

Какой бы ещё сенсационной информацией вас поразить? Может быть сказать, что герой информационного сопротивления Невзоров — точно такой же персонаж (только теперь — с украинским паспортом)? Или что Познер — это не совесть нации, а простой пропагандист, который сначала работал на советском иновещании, а потом переместился на вечно провластный «Первый канал»?

Остап Кармоди

Бесконечный День сурка.

ФБК выпускает расследование про то, что Венедиктов и Яблоко берут деньги у Собянина.

Все: Ааааах....

ШОК! ВЕНЕДИКТОВ ПРОДАЛСЯ! ЧТО ДЕЛАТЬ?!

Ничего, расслабьтесь, завтра утром вы снова об этом забудете, к полднику появятся ещё одна новость, что Венедиктов и Яблоко сотрудничают с режимом, за ужином вы будете возмущённо её обсуждать, а к утру снова успешно забудете.

Вы уже лет 20 этим занимаетесь.

Впрочем, многие уверены, что повод для обсуждения есть и что сотрудники ФБК видят мир слишком упрощенно.

Андрей Десницкий

1. Венедиктов и команда "Эха" уже заслужили памятники за свой вклад в становление независимой журналистики в России. Почти никто не сделал столько же и совсем никто - больше них. Но это не значит, будто их нельзя обсуждать или критиковать. Только ведь и обсуждать можно по-разному. Давно подмечено: глупцы обсуждают личности, обычные люди – события, и только умные – идеи.

2. «Мой район» - прекрасный проект, редчайший в РФ пример подлинного и гуманного патриотизма, любви к своему городу и району. Сколько бы ни получили создатели проекта за свою работу, они заработали честно каждую копейку. Хорошая работа должна стоить дорого. И деньги мэрии в этом случае пошли не на пластиковую фигню, а на прекрасное дело.

Мы находимся в той точке, когда очень важно понять: какие именно компромиссы и уступки нас сюда завели

3. Приняв эти деньги, журналисты перестали быть независимыми от мэрии. Им бы честно об этом объявить или, по меньшей мере, воздержаться от откровенного лоббирования проектов мэрии вроде ДЭГ. Но… не на таких ли компромиссах построена была вся лужайка «дозволенного либерализма» до февраля прошлого года? Казалось, согласием с малым злом можно противодействовать злу большому.

4. Больше это так не работает. И значит, обществу нужно искать новые консенсусы или, по меньшей мере, компромиссы. Один из них звучит в моем понимании так: журналист, берущий большие деньги от органов власти за свою работу, не вправе считаться независимым. Он уже не столько журналист, сколько спикер, фронтмен и т.д. Это тоже нормальная работа, просто она другая.

5. Вообще, мы находимся в той точке, когда очень важно понять: какие именно компромиссы и уступки нас сюда завели. Нам еще внукам отвечать на вопрос: «Дед, а как вы просрали демократию?»

6. Те, кто говорит, будто не надо обсуждать этот кейс, а надо – кувалду Пригожина, неправы. С кувалдой всё ясно, ее обсуждать будут прокурор и адвокаты на суде: доказана ли вина подсудимых, есть ли у них смягчающие обстоятельства и проч. Сама кувалда и тому подобные вещи – чистое, беспримесное зло и нам всем это понятно.

7. Те, кто говорит, будто Собянин лучше Патрушева и потому не стоит его трогать, не понимают, что без условных собяниных не было бы во власти и условных патрушевых. И без наших с вами компромиссов, кстати, тоже.

Демьян Кудрявцев

Я не удержусь и напишу про Венедиктова, хотя считаю, что все эти разговоры не важны сейчас, а аргументы в обе стороны никого не убеждают давно и ни в чем.

Я так же понимаю уязвимость моего голоса в этом споре, и неизбежность обсуждения моего поведения, моих отношений с медиа, Венедиктовым, властью, тусовкой, Собчак и так далее, вместо предмета расследования. Я уже сегодня слышал от ведущих в эфире (!) что "Пархоменко защищает Венедиктова, потому что тот ему, наверное, жизнь спас".

С другой стороны, это работает в обе стороны: неизбежность непонятости одними, позволяет на нее не отвлекаться и разговаривать только с другими, этим и займемся.

Напишем базовый дисклеймер, что участие Венедиктова в ДЭГ, а также избыточное (на мой взгляд) нерабочее общение с Симоньян, Захаровой, всегда казались мне недопустимыми, а главное ненужными, даже в рамках компромиссов. Об этом можно потом отдельно. Еще более обидным и глупым я считаю его неспособность публично признать это ошибкой. Впрочем, я почти не знаю управленцев и политических акторов такого уровня в России, умеющих признавать ошибки. Не знаю я их и среди сегодняшних критиков ААВ. Я и сам критик ААВ, у меня большой список претензий, я и сам не часто признаю ошибки, но часто их делаю, даже признавая заранее. Вот этот пост — одна из них, например. Но все-таки.

Многие утверждения, сделанные в этом расследовании, неубедительны

Для любого, имевшего дело с изданием и распространением чего-либо в Москве, особенно с государственным контрагентом, многие утверждения, сделанные в этом расследовании, неубедительны. Реальные затраты на такое издание как "Мой район" считаются иначе, а оформляются еще третьим образом, такова практика, порожденная бездарным законодательством. Моральные проблемы с этим контрактом есть, и они лежат совершенно не в области цены на корректуру, где одинаково не существует ни цены в 1000 рублей, ни цены в 40 рублей, за тысячу знаков. Об этом тоже можно отдельно поговорить. Хотя мне кажется, что расследователям стоило бы это сделать — анонимно попросить смету на такое издание в любом нормально московском частном издательском доме, например. Но сейчас не об этом.

Венедиктов не прав. И даже без электронного голосования он не прав с этим заказом и не только с ним. Но кем его делает эта неправота? Дураком? Преступником? Интриганом? Стяжателем? Пособником войны? Всем вместе или ничем из этого? Разве не это мы на самом деле обсуждаем?

Какие, на мой взгляд, две главные проблемы в трактовке Венедиктова как коррупционера, собянинской прислуги и так далее? Они связанные.

Первая. Она исходит из того, что у человека не может быто другой мотивации, кроме денег. Отношение к деньгам (материальным благам) как к единственной причине человеческих действий и компромиссов - ошибка. Путин считает, что всему ФБК платит Запад (Березовский, марсиане) и не видит для человека другой причины высовываться, нарываться. Его оппоненты тоже считают, что всех, кто не согласен с ними в чем-то купили, или можно купить за деньги. Это очень плоская картина мира. Как всякое упрощение - это ошибка. В наше черно-белое время очень хочется простой картины мира, максимально жирно провести разделительную линию. Это понятно, но все равно не верно.

Вторая проблема - это неконсистентность подхода. Если любого человека можно купить, а тем более вот ААВ - продажная сволочь, то почему он стал ей вдруг, и только в одной точке? Неужели не понятно сколько денег почти каждый момент можно зарабатывать 20 лет сдавая политические позиции Эха Москвы в розницу? Сколько денег можно получить убрав из эфира Пархоменко, Навального, Березовского, Лимонова, Альбац? Как можно было рисковать всем, отстаивая Плющева? Каким образом настолько продажный персонаж не разменял никогда и ничего из этого на деньги? Я уж не говорю, о том как где живет, одевается, сам Венедиктов и его семья. Человек не тратит деньги, не нуждается в их атрибутах, 20 лет сидит на невероятном способе заработка, и очевидно им не пользуется, но вот именно в этом месте в этот момент он становится другим и деньги берет?

Почему человек, которого можно купить за деньги, продолжает ежедневно нарываться на неприятности?

Ок, сломался, стал старый, испугался, наверное бывает, что в один год человек стал совсем другим, хотя я не видел такого никогда, но допустим. Но почему же он продолжает до последнего дня работы станции и после нее вот буквально до сегодняшнего дня - выводить во все свои эфиры оппозицию, запад, донимать Явлинского вопросами про Навального, получить очень хлопотный статус иноагента, и так далее. Почему человек, которого можно купить за деньги, продолжает ежедневно нарываться на неприятности, тратить деньги, причем именно в точке, где их можно "зарабатывать"? Ну и еще мелкий вопрос, почему он этого заработка на журнале не скрывал, двуличный гад? Почему рассказал о нем заранее в интервью в 20ом году, оформлял все на себя напрямую (мало ли схем) и так далее?

Все это не стыкуется никак. Но современные расследователи не задают себе таких вопросов. У них ответы уже есть. И не их я критикую — они делают свою работу, очень важную, как могут и умеют, я не умею и так. Я пишу не им и не для них, а для тех, кто смотрит расследования, спорит в сетях, да и то не для всех, а скорее - для студентов только. Мне кажется, что даже не для будущего России, простите за интонацию, а для вполне текущего состояния собственной головы и души, важно видеть мир объемным, и людей в нем не утками (с), а людьми, и задавать вопросы, много вопросов, любых вопросов, но в том числе — правильных:)

Сотрудников ФБК обвиняют в том, что они сводят с Алексеем Венедиктовым личные счеты и сеют раздор в рядах оппозиции.

Александр Кынев

Я всё понимаю, но надо быть политическими реалистами. Всегда был против Собянина (точнее против полного игнорирования мэрией мнения действительно активных горожан и полное отсутствие диалога с оппонентами), однако мы находимся здесь и сейчас. И очевидно, что главное зло в стране сейчас совсем не Собянин и К, а совсем другие люди. И команда московского мэра сейчас одно из наиболее "светлых" пятен в системе нынешней российской власти. Может ли нынешний Кремль позволить Москве мэра лучше? Боюсь, что могут назначить только того, кто сильно хуже. "Имея не храним, потерявши плачем". Будут иные времена, будут иные разговоры и оценки.

Помимо ощущения, что расследование бьёт не туда и не по тем, есть ощущение, что это такая разновидность личной мести. А это всегда признак мелочности и отсутствия мудрости.

Аббас Галлямов

Хорошо, что опубликовав сегодняшнее расследование, команда Навального сумела перессорить либералов. Не дай бог кто-нибудь мог подумать, что они способны объединиться

Кирилл Рогов

Это расследование дискредитирует ФБК как политическую организацию

Я считаю, что расследование ФБК и вендетта ФБК против Венедиктова - это большая проблема ФБК. В моих глазах это расследование дискредитирует ФБК как политическую организацию и дискредитирует тот инструментарий, которым ФБК пользуется. Я не перестану уважать лидеров и сотрудников ФБК, но сожалею, что они совершают то, что выглядит для меня ошибкой, досадной политической недалекостью.

Тому, кто внимательно следил за политическими процессами в России последних 15 лет, совершенно ясно, что важнейшей частью феномена "Навальный" в российской политике, важнейшей частью феномена массовых протестов 2011-2012 и 2019 - 2021 годов были феномен "Эха Москвы" и феномен Венедиктова.

В борьбе (а то, что делал Венедиктов, это была борьба) - в борьбе каждый идет за своей манией, за своим маяком цели. Для Венедиктова таким маяком была задача оставить в легальном (разрешенном властями) пространстве голос оппозиции и информацию об оппозиции. Он выводил ФБК, Навального и протесты из того гетто, куда его власти загоняли. Давал им дополнительный, не основной, но очень важный мегафон. Чтобы их слышно было еще в одной комнате общественного пространства, от которой их хотели отделить глухой перегородкой.

Он выводил ФБК, Навального и протесты из того гетто, куда его власти загоняли

Следуя этой своей мании, он плевал на собственную репутацию в глазах демократического сектантства. Мыл с ворами ноги в одном тазу и целовался с "властными бабами". (Не без удовольствия :)) Я не считаю, что ФБК и Навальный должны быть ему благодарны за ту огромную роль, которую он играл в их популяризации. Потому что делал он это не для них, а для себя, следуя своему пониманию и видению линии фронта.

Но в политической истории для меня это выглядит именно так. Важнейший феномен российской политической истории последнего десятилетия - это специфический и противоречивый симбиоз двух Алексеев, ФБК и Эха. Двух важнейших институций российской оппозиции путинскому режиму. Оппозиции в широком смысле.

Вот так примерно.

Кроме того, критики называют расследование ФБК несвоевременным.

Максим Кац

В целом все эти разборки вокруг Венедиктова похожи на попытку «вернуть себе свой 2007» и покопаться в уютненьком, некровавом прошлом. Тем временем на дворе 2023-й, люди гибнут на войне — там только грязь, кровь и боль.

Как только началась война, тот же Венедиктов сразу же против неё высказался, и радиостанция «Эхо Москвы» была закрыта одним днём. В 2022-м всё стало, на мой взгляд, чёрно-белым.

Не нужно бегать и искать компромат из старых времён на лидеров мнений, которые против войны

Не нужно бегать и искать компромат из старых времён на лидеров мнений, которые против войны. За 10 лет эта тактика не дала хороших результатов - не даст и сейчас.

Невозможно заниматься оппозиционной политикой, строя её вокруг очень узкого круга людей в белом пальто. Про кого угодно можно найти компромат. А про кого нельзя найти — можно его придумать и зачитать грозным прокурорским голосом. Только зачем?

Венедиктов, Собчак, Слепаков, Пивоваров, Явлинский — крупные медийные спикеры, выступающие против войны. Не нужно устраивать разборки, у кого пальто белее. Время для этого неподходящее.

Бывший главный редактор "Эха Москвы" счел нужным объясниться.

Алексей Венедиктов

Ну что, отвечу вам, своим подписчикам про «собянинские деньги», смотрел вчера все наши документы за 3 года. Если чего пропущу, добросите в виде вопросов. [...]

1. Журнал Мой район (МР) задуман и осуществлен мной совместно с мэрией Москвы и на деньги мэрии Москвы (о чем я публично рассказал в апреле 2020 года) в интервью Бибиси как образовательный исторический проект. Идея была издать глянцевый журнал по истории каждого из 123 районов Москвы и опустить в каждый почтовый ящик и отдать каждому школьнику, учащемуся в этом районе.

В результате 5 тендеров (каждые полгода) моя компания получила сумму на этот проект в размере 680 миллионов ₽.

2. Из них в результате налогов в бюджет вернулось 110 миллионов

Типографские услуги (бумага, печать, Краски) 191 миллион

Таким образом на создание журнала непосредственно Компанией оставалось 389 милионов

3. Себестоимость журнала - 680 миллионов делим на 5,3 миллиона бумажных экземпляров, напечатанных к концу проекта - 128 рубл.

С чем сравнить? Например мы сделали подобный же журнал с Ингосстрахом (5,5 млн) и МКбанком (6 млн) без всяких «собянинских денег»

Журнал Дилетант, который делается по той же схеме имеет себестомость (взял последние 10 месяцев) 99₽ (только на деньги моей семьи)

Однако МР издавался не ежемесячно, как Д, а практически еженедельно - без отпусков и выходных, что изначально позволило повысить зарплатный фонд на 30% относительно Д.

Я лично не заработал ни копейки на этом проекте, но считаю его отличной образовательной историей

4. Мои личные доходы

Действительно, из общий суммы в 680 миллионов на мой счет ушло 23,4 млн руб.

Однако 6 млн - это возврат займа, который я давал Компании, когда случился дефицит средств ( мы перевыпустили номер из-за ошибки)

Таким образом, за 2,5 года, я, казалось бы, заработал на проекте 17 млн₽. Очень прилично.

Но

В связи с объявлением меня иноагентом (в соответствии с законом) контракт был остановлен со мной, а было выпущено 112 из 123 районов

И тогда команда и я приняли решение на свои деньги довыпустить эти 11 районов, что стоило бюджету моей семьи много больше, чем заработанные 17 милионнов (с которых я еще заплатил налоги в размере миллиона).

Таким образом в результате

Я лично не заработал ни копейки на этом проекте, но считаю его отличной образовательной историей.

Более того, если бы не мое иноагентство, сейчас бы уже как минимум в 4-х других областях шел бы такой проект.

Все же инсинуации, допущения и предположения я оставлю на совести тех, кто инстнуирует, допускает и предполагает

Ответила на возражения критиков и команда ФБК.

Леонид Волков

Разумеется, последнее расследование ФБК вызвало бурю эмоций. (Посмотрите и почитайте его обязательно!). Разумеется, значительная часть этих эмоций пошла в ненужную сторону. Расследование про Собянина (которого некоторые успели уже объявить чуть ли не "преемником" и даже чуть ли не "лучшей альтернативой" Путину), про его методы работы, про его черную кассу и воровство космических масштабов, про его пиарщиков и политтехнологов — но обсуждают больше не Собянина, а Венедиктова.

Как будто можно было в таком расследовании одних получателей денег упомянуть, а других — нет

Уровень дискуссии довольно прискорбный при этом: "мы закроем глаза, потому что Венедиктов нам нравится, мы не будем замечать очевидного, и вообще зачем сейчас об этом говорить, ведь война идет". Вплоть до: "молодцы ФБК, что расследовали Собянина, но зачем (!?) при этом было трогать Венедиктова и Собчак". Как будто можно было в таком расследовании одних получателей денег упомянуть, а других — нет!

Извините, реальность — упрямая вещь. А столкновение с ней бывает неприятным. Давайте, тем не менее, расставим некоторые точки над кейсом Алексея Венедиктова.

Всегда важен контекст (его часто почему-то опускают и забывают защитники Венедиктова всех мастей). А контекст очень прост: "Мой Район" — это собянинская черная касса для грязных дел. Все транши из "Моего района" — это пиар-продукция, оплата политтехнологов (для всяких там Вассерманов и Леоновых), просто контракты на "информационное сопровождение" (как с Канделаки, то есть с RTVi) и так далее.

Был бы контракт с Венедиктовым чистый, его не проводили бы через черную кассу

Можем ли мы поверить, что среди вот этого океана распила и дерьма, один конкретный контракт с Венедиктовым — чистый и правильный? Никак не получается. Был бы он чистый и правильный, его не проводили бы через черную кассу, а делали бы открыто. Не случайно контракт с Венедиктовым проведен ровно по той же категории, по которой Тиграну Кеосаяну платят за размещение "рекламы" в роликах, у каждого из которых меньше, чем по 1000 просмотров, по которой оплачиваются "социологические опросы" об опасности клещей в парковых зонах столицы.

Но, почему-то в отношении Кеосаяна не возникает вопросов о том, за что ему платят, не так ли? Очевидно, что платят ему не за "рекламу в роликах". А за другие услуги (пиар-сопровождение? блоки на негатив? просто велено из этого кошелька профинансировать семейку Симоньян?) — потому что ежу ясно, что никакого коммерческого, политического, экономического смысла в том, чтобы интегрировать рекламу мэрии в документальный сериал "Снято" нет и не может быть. Следовательно, "размещение рекламы в ролике" — лишь предлог для того, чтобы загнать на нужный кошелек денег.

Просто Венедиктов умнее Кеосаяна, и скрывает лучше

Но в отношении Венедиктова у его защитников внезапно пелена на глазах, и они в упор не видят, что налицо ровно та же самая ситуация. Просто Венедиктов умнее Кеосаяна, и скрывает лучше. Ну... чуть лучше. Не ролики (у которых все видят число просмотров), а журнал на бумаге. Не тупо рекламные контракты, а типа просветительский проект. Чуть лучше скрыто и упаковано всё. Но суть — та же самая.

Поэтому да — если что-то выглядит как утка, крякает как утка и плавает как утка — это утка. Журнал Венедиктова финансируется по тем же схемам, теми же людьми как "реклама у Канделаки", как "опросы про клещей" — и с той же целью. Заплатить нужному человечку нужные деньги, чтобы формально это выглядело благопристойно.

Вот и появляется на сцене журнал о районах Москвы тиражом в 60 тыс. экземпляров на район (это по 2 журнала в каждую квартиру, на секундочку), каждый выпуск которого стоит больше 6 миллионов рублей. Такой же важный и нужный для москвичей продукт, как ролики Маргариты Симоньян.

Это делает его врагом более опасным — потому что он работает тоньше

Вообще, меня злит идея о том, что если Венедиктов умнее, лучше камуфлирует распилы, тоньше пропагандирует Собянина и т.д,, то это, дескать, делает его меньшим врагом — или даже союзником. Ну нет, конечно. Это делает его врагом более опасным — потому что он умнее, работает тоньше, и с куда большей вероятностью, чем Симоньян или Габрелянов может обмануть нормальных людей. Что, собственно говоря, мы до сих под подчас и наблюдаем.

Многим аргументы тех, кто защищает Венедиктова, кажутся неубедительными.

Константин Челюдских

Люди продолжают писать про Венедиктова, который ценой компромиссов с властью спасал "единственную оппозиционную радиостанцию". И продолжал это делать изо всех сил, пока это работало.

Но правда в том, что это никогда не работало.

Потому что на одно отдельное особое оппозиционное радио приходятся сотни уничтоженных СМИ.

На одно отдельное особое оппозиционное радио приходятся сотни уничтоженных СМИ

На один образцово-показательный хоспис приходятся сотни никому не известных провинциальных больниц, в которых смертельно больные старики умирают медленной мучительной смертью без памперсов и обезболивания.

На один обласканный властью благотворительный фонд, спасший несколько сотен детей, приходятся тысячи детей, которые не получат нужного лечения от полуразрушенной медицины.

Весь смысл этой системы именно в этом:

- у вас крадут на рубль

- из украденного делают подарок на копейку

- специально подобранные венедиктовы, хаматовы и федермессеры объясняют вам, как вы должны радоваться подарку.

Я допускаю, что можно было не понимать этого десять лет назад или даже пять. Но кем нужно быть, чтобы не понимать этого сейчас - я не знаю.

Александр Морозов

Проблема тут неразрешимая. Дело же не в том, что, например, "Яблоко" до войны "что-то там не так", а в том, что сейчас все в контексте войны. "Яблоко" получает госфинансирование, а это деньги государства-агрессора. Или Венедиктов. Одно дело контракт с мэрией до войны. Но проблема в том, что Венедиктов собирается продолжать участвовать в организации электронного голосования на сентябрьских выборах, имея контракт с Собяниным. А это ведь уже "Собянин войны", он же уже на оккупированных территориях светится. Очевидно, что правильным решением было уехать сразу после 24 февраля, а если ты остаешься, то ты остаешься не "на родине", а "внутри государства-агрессора", где все замаркировано. Это - то же самое государство клиентел, что и до войны. Но теперь-то это "клиентелы войны". Наверное, можно как-то пережить войну "внутри", замолчав и спрятавшись. Можно как-то персонально "свидетельствовать". Но пережить войну, сохраняя публичную позицию на деньги "государства-агрессора в условиях военного времени" - это никак не возможно. Понятно, как это можно аргументировать, но дыры в этой аргументации будут носить неустранимый характер.

Скандал вокруг Алексея Венедиктова сравнивают с другим недавним медийным скандалом, который разгорелся вокруг выступления Владимира Познера в американском университете. В своей речи телеведущий, с одной стороны, раскритиковал российских пропагандистов, а с другой - возложил ответственность за войну с Украиной на Запад, который, по его мнению, "провоцировал" Россию.

Игорь Эйдман

Венедиктов в истории с электронными фальсификациями выступил не как обычный коррупционер, а как агент-провокатор в оппозиционной среде. Ему заплатили за обман "своих", то есть либеральной аудитории Эха, которая не доверяет откровенной кремлёвской пропаганде, но готова поверить притворяющемуся оппозиционером Венедиктову.

Сегодня есть новость и про другого властителя дум российской "продвинутой" общественности.

Выступая на он-лайн встрече американского Ubiquity University, посвященной годовщине полномасштабного вторжения России в Украину, Познер фактически возложил отвественность за это на США.

В стране, где старые провокаторы - властители дум, гуру и моральные авторитеты, Путин будет президентом вечно

Наконец-то старого стукача достали из лубянского склада использованных резиновых изделий. Я уже писал, что Познера можно внести в книгу рекордов Гиннесса как стукача с самым большим стажем. Он сам рассказывал, что уже в 1957 году, во время Всемирного фестиваля молодежи и студентов чекисты приставили его к американской делегации. Он обожал американцев, мечтал сбежать вместе с ними из проклятого совка, но стучал на них. То есть, его стукаческий стаж составляет минимум 66 лет. Точно мировой рекорд.

Агента-ветерана вновь перебросили на американский фронт, чтобы он там окучивал местную аудиторию в стиле "не все так просто". Для него это только бизнес, ничего личного.

Совсем недавно "прогрессивная общественность" со стонами и плачем провожала в последний путь ещё одного старого провакатора, Глеба Павловского. Ещё в молодости он играл с ГБухой в странные игры, давал показания на своих друзей-диссидентов, потом организовывал разные политические провокации, затем оказался одним из архитекторов путинского чекистского режима, за который буквально рвал глотку. Но после того, как его за интриги выгнали из Кремля, неожиданно аннулировав пропуск (это практически как вылететь из борделя за разврат), Павловский был с распрастертыми объятиями принят в либеральный бомонд в качестве очередного гуру.

В стране, где старые провокаторы - властители дум, гуру и моральные авторитеты, Путин будет президентом вечно.