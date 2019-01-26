Лидер оппозиции Венесуэлы призывает к новым протестам

Хуан Гуайдо, глава Национальной ассамблеи Венесуэлы, провозгласивший себя президентом страны, выступил в пятницу на митинге в Каракасе и призвал вооруженные силы страны "перейти на сторону народа".

Как сообщает газета New York Times, на митинге присутствовало около пятисот человек, он прошел мирно, находившиеся на площади полицейские не пытались помешать его проведению или арестовать Гуайдо, которого в качестве законного президента страны признали Соединенные Штаты и более десятка стран региона. Хуан Гуайдо, впервые в пятницу появившийся на публике после того, как он в среду заявил о том, что он берет на себя полномочия президента, объявил о подготовке масштабной демонстрации в Каракасе на будушей неделе.

Президент Николас Мадуро объявил в пятницу о готовности вступить в переговоры с оппозиционными силами с целью разрешения кризиса. "Разрешить конфликт возможно только через диалог и дипломатию, а не через насилие, внешнюю интервенцию, попытки переворота или войну" - заявил Мадуро. Во время пресс-конференции Мадуро подчеркнул, что он разорвал политические и дипломатические отношения с Дональдом Трампом, но продолжает поддерживать другие отношения с США. В своем заявлении в пятницу Госдепартамент подтвердил, что Соединенные Штаты не признают "режим Мадуро в качестве правительства Венесуэлы" и будут использовать экономические и политические инструменты, чтобы гарантировать, что любые торговые операции с правительством Венесуэлы будут производиться в рамках признания правительства, возглавляемого Хуаном Гуайдо.

США являются крупнейшим торговым партнером и потребителем венесуэльской нефти.