Германия: если в Венесуэле не объявят выборы, мы признаем Гуайдо

Германия и другие страны ЕС готовы вслед за Соединёнными Штатами признать Хуана Гуайдо легитимным временным президентом Венесуэлы, если в стране в ближайшее время не будут объявлены новые выборы.

Как подчеркнул представитель правительства Германии Штеффан Зайберт, Берлин не может считать действующего президента Николаса Мадуро легитимным, поскольку выборы в прошлом году, на которых он одержал победу, не были свободными и справедливыми.

Сходное мнение высказал министр иностранных дел Испании. К проведению свободных и справедливых выборов ранее призвала глава внешнеполитического ведомства ЕС Федерика Могерини.

Мадуро считает себя легитимным президентом и говорит о попытке переворота, которую его оппоненты предпринимают при помощи США.

Хаун Гуайдо - глава Национальной ассамблеи - в среду провозгласил себя временным президентом, а Мадуро узурпатором. Его признали США, Канада и большинство стран Латинской Америки. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддерживают Мадуро. Его также поддержал генералитет.

Ситуация в Венесуэле в пятницу обсуждалась за заседании Совета безопасности России в Москве. "Была ещё раз подтверждена позиция России о недопустимости какого-либо вмешательства извне во внутриполитическую ситуацию в этой стране" - говорится на сайте Кремля. Ранее утверждалось, что Мадуро не запрашивал у России ни военной, ни финансовой помощи.

На улицах городов Венесуэлы продолжаются массовые демонстрации. Глава ведомства ООН по правам человека Мишель Бачелет выразила обеспокоенность в связи с жертвами столкновений - погибли более 10 человек - и ростом числа задержанных. Бачелет призвала Мадуро и его оппонентов к переговорам.