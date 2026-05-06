Венгрия вернула Украине изъятые деньги и золото "Ощадбанка"

Венгрия вернула Украине изъятые у инкассаторов в марте 2026 года деньги и золото "Ощадбанка". Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, поблагодарив Венгрию "за конструктивный и цивилизованный шаг".

"Важный шаг в отношениях с Венгрией: сегодня были возвращены средства и ценности Ощадбанка, захваченные венгерскими спецслужбами в марте этого года. Тогда венгерская сторона незаконно задержала украинских инкассаторов. Людей нам удалось вернуть быстро, и теперь средства и ценности полностью находятся на украинской территории", – написал Зеленский.

Пятого марта венгерские спецслужбы перехватили две машины инкассаторов, которые везли наличные и золото из Австрии в Украину. В автомобилях находились 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и девять килограммов золота. Венгерские власти задержали семь украинцев, им вменили отмывание денег, но затем отправили на родину.

Позднее инкассаторам вернули их автомобили, но без наличных и слитков.