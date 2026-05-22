Венгрия вернула запрет на импорт сельхозпродукции из Украины

Венгрия вновь запретила импорт сельскохозяйственной продукции из Украины и отозвало заявление о выходе из Международного уголовного суда. Об этом в соцсетях заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр.

Парламент Венгрии проголосовал за выход страны из юрисдикции Международного уголовного суда в Гааге в апреле 2025 года на фоне визита премьер-министра Израила Биньямина Нетаньяху, в отношении которого был выдан ордер на арест по подозрению в военных преступлениях в Газе. Тогдашний премьер-министр страны Виктор Орбан назвал это твёрдым и принципиальным решением, обвинив суд в политизированности. Венгрия отказалась арестовывать Нетаньяху.

Предыдущий запрет на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины, введенный в апреле 2023 года, прекратил действие 14 мая 2026 года из-за процедурной ошибки нового правительства Венгрии, сообщает Euractiv.

Министр сельского хозяйства Венргии Сабольч Бона обвинил в ошибке правительство Орбана и добавил, что не допустит, чтобы украинский импорт "ставил под угрозу средства к существованию" местных фермеров.

Запрет на экспорт распространяется примерно на 20 категорий продуктов.