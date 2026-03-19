Венгрия вновь заблокировала выделение Украине 90 млрд евро

Лидерам стран ЕС на встрече в Брюсселе 19 марта не удалось добиться разморозки кредита в 90 миллиардов евро для Украины. Его выделение было согласовано странами ЕС ранее, однако премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - на фоне очередного обострения отношений между Киевом и Будапештом - препятствует окончательному решению.

Перед саммитом в Брюсселе Орбан вновь повторил, что согласится снять своё вето только после того, как через Украину возобновятся поставки нефти по нефтепроводу "Дружба".

Такую же позицию занимает и союзник Орбана, премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Президент Украины Владимир Зеленский участвовал в саммите по видеосвязи. По сообщениям СМИ, глава Евросовета Антониу Кошта, назвав неприемлемой позицию Орбана, раскритиковал и Зеленского за ряд высказываний в адрес венгерского лидера, которые, по его мнению, способствовали эскалации конфликта.

Жёсткую позицию Орбана европейские дипломаты, которых цитирует Reuters, связывают с предстоящими 12 апреля в Венгрии выборами. По опросам, сейчас лидирует оппозиция. Орбан и его союзники обвиняют Украину и руководство ЕС в сговоре с целью помочь венгерской оппозиции на выборах.

Орбан и Фицо не поддержали проект совместного заявления лидеров стран ЕС о поддержке Украины, его одобрили руководители 25 из 27 стран.В документе, опубликованном на сайте Европейского совета, говорится, помимо прочего, о критической важности обеспечения для Украины бюджетных и военных средств, чтобы она могла продолжать защищаться от агрессии.

Без одобрения всех стран-членов ЕС Евросоюз не может направить Украине согласованные 90 миллиардов, как и принять новый, 20-й пакет санкций, одобрение которого также блокирует Венгрия.

По оценкам экспертов, Киев будет нуждаться в средствах ЕС не позднее конца мая, иначе он столкнётся с существенными бюджетными трудностями. В ЕС, однако, сейчас скептически оценивают перспективы того, что Венгрия изменит свою позицию до выборов. Следующее заседание Совета ЕС, как ожидается, пройдёт в апреле уже после них.

Поставки российской нефти по нефтепроводу "Дружба" в Венгрию и Словакию приостановлены с конца января. Киев заявляет, что участок нефтепровода на западе Украины был повреждён в результате российских ударов. Будапешт уверен, что поставки прекратились по политическим причинам, и обвиняет Киев в затянувшемся простое.

Руководство Евросоюза сообщило во вторник о согласии Украины на предложение Брюсселя оказать Киеву техническую и финансовую поддержку для восстановления поставок нефти в Венгрию и Словакию по поврежденному нефтепроводу "Дружба". В Будапеште называют это политической уловкой.

Главы правительств Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо сохраняют тесные контакты с Кремлём на фоне продолжающегося полномасштабного российского вторжения в Украину.



