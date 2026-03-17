Украина согласилась на помощь ЕС в восстановлении нефтепровода "Дружба"

Руководство Евросоюза сообщило во вторник о согласии Украины на предложение Брюсселя оказать Киеву техническую и финансовую поддержку для восстановления поставок нефти в Венгрию и Словакию по поврежденному нефтепроводу "Дружба". Об этом заявили председатель Совета ЕС Антониу Кошта и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

В письме руководству ЕС президент Украины Владимир Зеленский, как отмечается, заявил, что ремонтные работы на трубопроводе близки к завершению и что насосная станция, как ожидается, будет восстановлена через полтора месяца "при отсутствии дальнейших атак со стороны России".

Европейские эксперты, по словам фон дер Ляйен, готовы приступить к работе незамедлительно после интенсивных переговоров с государствами-членами и Украиной на всех уровнях.

Оба лидера ЕС в письме на имя Владимира Зеленского подчеркнули, что возобновление поставок нефти через Украину имеет большое значение для сохранения стабильности рынка и будет соответствовать договорным обязательствам Киева. Одновременно они подтвердили свою приверженность ранее объявленному поэтапному прекращению всех остающихся импортных поставок нефти из России к концу 2027 года.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, реагируя на сообщение о том, что Украина и ЕС договорились о допуске европейских экспертов для осмотра нефтепровода "Дружба", назвал происходящее "политической игрой". "Спустя почти 50 дней Еврокомиссия заметила, что две страны-члена блока находятся под нефтяной блокадой со стороны Украины, и теперь обещает урегулировать ситуацию. Не обманывайтесь. Это политическая игра. Каждый шаг был скоординирован между Киевом и Брюсселем", - написал Сийярто в соцсети X. Он добавил, что Будапешт призывает и Киев, и Брюссель "прекратить политический театр и немедленно снять блокаду".

В понедельник Венгрия заявила, что продолжит блокировать кредит в размере 90 миллиардов евро (103 миллиарда долларов) для Украины и новые европейские санкции против России до тех пор, пока поставки нефти по трубопроводу "Дружба" не возобновятся, отмечает Reuters.