Венгрия заблокирует санкции против России из-за нефтепровода "Дружба"

Венгрия намерена заблокировать одобрение 20-го пакета санкций против России из-за прекращения транзита российской нефти по трубопроводу "Дружба".

"До тех пор, пока Украина не возобновит транзит нефти в Венгрию и Словакию по трубопроводу "Дружба", мы не позволим продвигаться вперед решениям, важным для Киева", – написал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в соцсети X.

Евросоюз планирует принять новые ограничения против России на заседании Совета по иностранным делам 23 февраля – накануне четвертой годовщины российского вторжения в Украину.

Ранее Венгрия и Словакия пригрозили прекратить поставки электроэнергии в Украину, если Киев не возобновит транзит российской нефти. Сийярто также объявил о намерении заблокировать пакет кредитов ЕС для Украины в размере 90 миллиардов евро, который ранее был утвержден Еврокомиссией.

В МИД Украины назвали заявления о возможном прекращении поставок электроэнергии в страну шантажом.

"Такие действия в ситуации массированных и целенаправленных российских обстрелов энергетической инфраструктуры Украины и попыток Москвы оставить украинцев без электроэнергии, отопления и газа во время экстремальных морозов являются провокационными, безответственными и ставят под угрозу энергетическую безопасность всего региона", – сказано в заявлении украинского внешнеполитического ведомства.

В МИД также отметили, что Украина предложила альтернативные пути поставки "не российской" нефти. Речь, в частности, идет об использовании нефтепровода "Одесса–Броды" .

Украинские власти заявляют, что поставки нефти по трубопроводу "Дружба" нарушены из-за российских бомбардировок. Киев одновременно подчеркивает, что продолжающиеся закупки российской нефти и газа Венгрией и Словакией помогают финансировать войну России против Украины.

Венгрия и Словакия обвиняют украинские власти в намеренном препятствовании возобновлению поставок. Обе страны в значительной степени зависят от этого нефтепровода в вопросе импорта энергоресурсов.