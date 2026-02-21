Венгрия заблокировала кредиты ЕС Украине на 90 млрд евро

Венгрия намерена блокировать пакет кредитов ЕС для Украины в размере 90 миллиардов евро (106 миллиардов долларов), который ранее был утвержден Еврокомиссией.

Будапешт связывает своё одобрение пакета с возобновлением поставок российской нефти. "Мы блокируем кредит ЕС для Украины до тех пор, пока не возобновится транзит нефти в Венгрию по трубопроводу "Дружба", - написал в соцсети X министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

По данным украинских властей, поставки нефти по трубопроводу "Дружба" нарушены с конца января из-за российских бомбардировок. Киев одновременно подчёркивает, что продолжающиеся закупки российской нефти и газа Венгрией и Словакией помогают финансировать войну России против Украины.

Венгрия и Словакия обвиняют украинские власти в намеренном препятствовании возобновлению поставок. Обе страны в значительной степени зависят от этого нефтепровода в вопросе импорта энергоресурсов.

Сийярто в своём посте в пятницу написал, что Украина "шантажирует Венгрию". Он также утверждает, что Киев сотрудничает с венгерской оппозицией и представителями ЕС в Брюсселе, чтобы завысить цены на топливо в преддверии парламентских выборов в Венгрии.

Относительно предстоящего в апреле голосования СМИ отмечают, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан столкнулся с перспективой поражения на выборах впервые за 16 лет.

В декабре прошлого года лидеры ЕС договорились предоставить Украине до 90 миллиардов евро в течение двух лет, и это решение на днях было одобрено Европейским парламентом. Для выделения первых средств необходимо ещё окончательное утверждение Советом Евросоюза, состоящим из национальных министров. Теперь голосование отложено.

Планируемые средства предназначены для покрытия наиболее неотложных финансовых потребностей Украины до конца 2027 года. Из общей суммы 60 миллиардов евро предусмотрены на оборону.

