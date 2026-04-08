Вэнс: перемирие с Ираном "хрупкое", но есть надежда

Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал "хрупким" достигнутое между США и Ираном соглашение о прекращении огня на 14 дней. Выступая в Будапеште 8 апреля, Вэнс отметил, что президент Дональд Трамп "с нетерпением" ожидает дальнейшего продвижения к мирному соглашению в ходе переговоров, которые, как сообщается, могут пройти 10 апреля в Пакистане. Ряд СМИ со ссылкой на источники пишут, что Вэнс возглавит американскую делегацию.

По словам вице-президента, Трамп проинструктировл свою команду, что необходимо "добросовестно" подойти к переговорам. Такого же подхода в Вашингтоне ожидают и от Ирана. В этом случае, по словам Вэнса, есть шансы достичь соглашения. В Тегеране, как заявил Вэнс, должны понимать, что "с президентом Трампом шутки плохи".

О прекращении огня было объявлено в ночь на 8 апреля, при этом Трамп заявил, что условием соглашения является открытие Ираном Ормузского пролива. Marine Traffic сообщает, что некоторые суда прямо сейчас проходят через Ормузский пролив, однако пока не ясно, согласовывают ли они это с Ираном.

Обе стороны конфликта, начавшегося в конце февраля ударами Израиля и США по Ирану, при этом заявляют о своей "победе". Представители иранских властей указывают на то, что на мирных переговорах будут обсуждаться иранские требования из 10 пунктов, среди которых и снятие санкций и оставление Ормузского пролива, в том или ином виде, под контролем Ирана. В США называют иранские предложения заслуживающими рассмотрения, но не раскрывают их суть. При этом утверждается, что американские военные достигли целей операции, среди которых заявлялось лишение Ирана ядерного потенциала.

Вэнс приехал в Будапешт накануне, чтобы поддержать политического союзника администрации Трампа Виктора Орбана перед выборами 12 апреля. Он заявил, что верит в победу Орбана, отметив при этом, что США будет работать с любым победителем. Лидер венгерской оппозиции Петер Мадьяр призвал зарубежные страны, включая США, "не вмешиваться" в выборы, отметив, что в случае его прихода к власти он будет сторонником дружбы и сотрудничества с США.