Вербовщик рассказал об угрозах сербским наёмникам в армии РФ

Гражданин Сербии Деян Берич, занимавшийся вербовкой сербов в российскую армию для войны в Украине, записал видеообращение, в котором рассказал об издевательствах над его соотечественниками в 119-м парашютно-десантном полку. По словам Берича, командование полка посылает сербов на штурм без амуниции, не лечит их, избивает и угрожает убийствами.

Берич рассказал, что его соотечественники подписывали контракт с Минобороны России в военной части в Подмосковье и были зачислены в 119-й полк 106-й тульской воздушно-десантной дивизии. После этого их переправляли в Рязань, а затем в Луганск.

Как утверждает Берич, командование полка не обеспечивало его соотечественников боеприпасами. Перед Новым годом их послали в наступление, выдав по два-три рожка с патронами для автомата, объяснив, что они сами должны захватить себе оружие в бою. Амуницию и оборудование наёмники покупали самостоятельно.

Кроме того, командование, по словам Берича, отказывается обеспечивать лечение даже тяжелобольных, командиры якобы называли сербов "цыганами" и спрашивали, зачем они приехали на войну.

Добровольцы отказались идти на штурм без боеприпасов, а также записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой разобраться в ситуации. Они требовали перевести их в другую воинскую часть.

После этого, как утверждает Берич, в их расположение приехали люди, представившиеся военной полицией, и угрожали сербам тюрьмой. Им приказали отдать оружие, выгнали из землянок на мороз более чем на сутки, лишили доступа к полевой кухне. В понедельник, по словам Берича, представители военной полиции избили безоружных бойцов прикладами, стреляли в воздух и угрожали расстрелом.

Берич добавил, что опасается за свою жизнь и свободу, а также за жизни сербов, воюющих на стороне России. Кроме того вербовщик упомянул, что его могут привлечь к ответственности по статье о так называемой дискредитации российской армии.

Москва сообщение Берича пока не комментировала.

В октябре прошлого года Русская служба Би-би-си рассказывала, что Москва ведёт вербовку граждан Сербии на войну в Украине. Упоминалось, что Берич воевал в Донбассе на российской стороне в качестве снайпера с 2014 года и участвует в вербовке.

По информации Би-би-си, к осени 2023 года контракты с российской армией заключили не менее 100 сербов, а целью Минобороны является набрать отдельную бригаду из граждан стран бывшей Югославии.

Законы Сербии запрещают наёмничество. Российские власти разрешают иностранцам заключать контракты на службу в армии.

Берич вошел в инициативную группу избирателей, поддержавшую выдвижение Владимира Путина на выборы президента в марте 2024 года.

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