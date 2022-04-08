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Судьёй Верховного суда США впервые станет афроамериканка

Кетанджи Браун Джексон

Сенат утвердил кандидатуру Кетанджи Браун Джексон на пост судьи Верховного суда США. Джексон стала первой в истории страны чернокожей женщиной, вошедшей в состав высшей судебной инстанции страны.

Ей предстоит сменить 83-летнего Стивена Брайера, который уйдет в отставку этим летом.

За кандидатуру 51-летней Джексон проголосовали 53 члена Сената – все демократы и трое республиканцев, 47 республиканцев отказались поддержать Джексон. Для утверждения в Сенате кандидатуры судьи Верховного суда требуется простое большинство голосов.

Президент США Джо Байден следил за телетрансляцией голосования в Сенате на торжественном мероприятии в Белом доме, на котором присутствовала сама судья.

"Утверждение судьи Джексон стало историческим моментом для нашей страны. Мы предприняли ещё один шаг к тому, чтобы наш высший суд отражал разнообразие Америки", - написал Джо Байден в твиттере.

Пресс-секретарь американского президента Дженнифер Псаки на брифинге отметила, что Белый дом считает произошедшее "в значительной степени историческим" событием.

В адрес Джексон звучали и слова критики, в основном со стороны членов Республиканской партии. Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл, раскритиковал кандидатуру Джексон на слушаниях, назвав ее "радикальной левой" и выразив обеспокоенность послужным списком судьи, которая, на его взгляд, слишком снисходительно отнеслась к некоторым осужденным при вынесении приговоров.

Ранее Кетанджи Браун Джексон занимала должность члена апелляционного суда в столичном округе Колумбия.

Джексон станет шестой по счету женщиной в составе Верховного суда.

  • Из 115 человек, входивших в состав Верховного суда США, учрежденного в 1789 году, только трое не являлись белыми. В составе суда до сих пор служили только двое афроамериканцев: поныне являющийся судьей консерватор Кларенс Томас и ушедший в отставку в 1991 году Сергуд Маршалл. Судья Соня Сотомайор стала единственной американкой испаноязычного происхождения, назначенной на этот пост.

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