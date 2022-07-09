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Верховный муфтий России в Курбан-байрам поддержал войну с Украиной

Верховный муфтий России Талгат Таджуддин во время праздничной проповеди в Уфе по случаю мусульманского праздника жертвоприношения, Курбан-байрама, открыто поддержал войну с Украиной. Он заявил, что её необходимо довести до конца "чтобы никаких фашистов, паразитов рядом с нами не было, потому что потом дихлофоса не хватит". На выступление обратил внимание канал "Настоящее время".

Талгат Таджуддин еще в марте поддержал войну в Украине, но тогда он заявил, что мусульмане всего мира поддерживают мир и "никто не рад войне", но "военная спецоперация на Украине – это вынужденная мера". В этот раз риторика муфтия была гораздо жёстче, обращает внимание канал.

"Когда у соседа какие-то паразиты, полчища крайних националистов и неонацистов, которые на протяжении целых восьми лет (а это в два раз дольше, чем Великая Отечественная война) ведут планомерное братоубийственное кровопролитие и геноцид на многострадальной земле Донбасса, нам спокойно жить невозможно, безразличие недопустимо", — цитирует его ТАСС. Он обвинил в этом Соединённые Штаты и заявил, что им потворствуют другие страны Запада. "Эта вероломная завистливая традиция Запада в отношении нашей великой единой державы повторяется почти каждое столетие", — заявил муфтий 9 июля.

Таджуддин стал единственным религиозным лидером в России, прямо поддержавшим боевые действия. Раннее Великобриатния и Канада обвинили в этом предстоятеля РПЦ патриарха Кирилла, внеся его в санкционные списки. В своих проповедях он оправдывал российских военных, заявляя, что "ими движет внутреннее нравственное чувство" и заявлял, что Россия ни на кого не нападала, но не выступал за войну.

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