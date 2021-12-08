Верховный суд не рассекретил архивные данные сотрудников НКВД

Верховный суд России отказался расскрыть архивные данные сотрудников НКВД. Иск об отмене отдельных положений президентского указа 1995 года о гостайне в Верховный суд подал исследователь архивов Сергей Прудовский. По этим указам ФСБ засекречивает имена и фамилии сотрудников НКВД в архивных документах. Трансляцию заседания вел в соцсетях признанный "иностранным агентом" правозащитный центр "Мемориал".

Историк Сергей Прудовский считает, что сокрытие имен сотрудников НКВД нарушает российское законодательство. "Государственной тайной не могут признаваться действия, которые являются незаконными. Отказ предоставить данные противоречит закону о реабилитации", – сказала адвокат Прудовского Марина Агальцова.

Она отметила, что действия сотрудников НКВД, которые участвовали в убийствах, "преступные и не могут быть засекречены". "Указ президента является незаконным – в связи с тем, как судьи и ФСб трактуют его", – заявила в суде адвокат истца.

Представители ФСБ требовали отказать в иске, ссылаясь на то, что у Прудовского право на доступ к информации не является абсолютным, а "защита прав одного лица не может угрожать правам других лиц".

Сергей Прудовский - автор книги о сталинских репрессиях "Спасская красавица" - занимается изучением так называемой харбинской операции. В 1930-х годах Япония оккупировала Маньчжурию, после чего советские власти эвакуировали жителей Харбина и специалистов, работавших на Китайско-Восточной железной дороге. В 1937 году НКВД издало приказ об аресте жителей Харбина как японских шпионов. Всего арестовали около 33 тысяч человек, свыше 21 тысячи были расстреляны.

Во время исследования Прудовский запросил у ФСБ информацию о деле Татьяны Кулик, одной из репрессированных и позже реабилитированных жительниц Харбина. Получив документы, историк обнаружил, что в них вымараны имена, фамилии и подписи сотрудников НКВД, которые занимались делом Кулик. Историк потребовал через суд раскрыть эти данные, но ФСБ отказалось, сославшись на то, что сведения касаются "принадлежности конкретных лиц к кадровому составу органов безопасности".

Срок секретности архивных документов органов госбезопасности СССР был продлен на 30 лет в 2014 году.