Верховный суд РФ подтвердил доступность архивов МВД и ФСБ

Верховный суд Российской Федерации признал незаконным отказ в ознакомлении с материалами архивных уголовных дел граждан, в реабилитации которым отказано. Об этом сообщил историк и исследователь сталинского террора, партнёр Музея истории ГУЛАГа Сергей Прудовский. "Архивы МВД и ФСБ ждут новых посетителей", записал он в Фейсбуке.

В марте этого года сообщалось, что Управление ФСБ по Москве и Московской области не выдало Сергею Прудовскому исторические документы из своих архивов, потому что он нелестно отозвался об НКВД и назвал его сотрудников палачами.

Речь шла о протоколе заседания особой тройки НКВД, в котором указаны данные об осужденных в 1937-1938 годах. В ФСБ свой отказ объяснили тем, что в тексте упоминаются имена членов троек, а это конфиденциальная информация, согласно указу президента «Об утверждении перечня сведений конфиденциального характера».



Историк подчеркивал, что эти фамилии и так известны, а его интересует только информация о фигурантах дел. Также он настаивал на том, что, согласно федеральному закону «Об архивном деле», ограничения на доступ к архивному документу, где содержатся данные о личной и семейной тайне человека, снимаются по прошествии 75 лет с даты создания.