Верховный суд признал "Мемориал" экстремистской организацией

Верховный суд России в четверг признал экстремистской организацией "международное общественное движение "Мемориал" и запретил его деятельность на территории России. В суд с иском обратился Минюст РФ.

Судебное разбирательство прошло в закрытом режиме. Подробности дела не разглашаются. Вместе с тем отмечается, что на заседание в суд пришли дипломаты ряда европейских стран, в том числе Франции, Германии и Чехии.

Правление Международной ассоциации "Мемориал" отмечает, что организации с таким названием не существует. "Но, зная репрессивные практики путинского режима, можно не сомневаться: "ответчик" по иску был обозначен столь расплывчато и невнятно не по небрежности, а вполне намеренно. Это создаст предпосылки для последующих репрессий в России против любых "мемориальских" организаций, их участников и сторонников", – приводит заявление правозащитников Настоящее время.

Правозащитники также назвали дело "очередной попыткой запугать всех несогласных в стране и заставить гражданское общество замолчать".

Решение о признании "Мемориала" экстремистской организацией и запрете деятельности его структурных подразделений должно быть исполнено немедленно. Но оно, как ожидается, будет обжаловано.

В 2021 году "Международный Мемориал" ликвидировали по решению Верховного суда РФ, а Московский городской суд принял такое же решение в отношении правозащитного центра "Мемориал". Обе эти организации до этого были признаны "иностранными агентами". В июне 2025 года Тверской суд Москвы ликвидировал фонд содействия историческому и правовому просвещению "Мемориал".

В феврале 2026 года российские власти внесли в реестр "нежелательных" организаций международную ассоциацию "Мемориал" и немецкую некоммерческую организацию Zukunft Memorial ("Будущее. Мемориал"). Ассоциация была создана в мае 2023 года в Швейцарии. Сообщалось, что она продолжит дело и лучшие проекты "Международного Мемориала".



