Госдума разрешила без суда блокировать "колумбайн-сообщества"

Государственная дума России приняла в третьем окончательном чтении закон, позволяющий без решения суда блокировать в интернете контент, подстрекающий детей к суициду или убийствам.

В пояснительной записке к документу уточняется, что речь, в частности идет о так называемых "группах смерти" и "колумбайн-сообществах". Их будут включать в реестр запрещенных сайтов по решению Роскомнадзора. После этого владелец ресурса должен будет закрыть к нему доступ в течение суток.

Законопроект внесли на рассмотрение члены инициативной группы во главе с заместителем председателя Госдумы Ириной Яровой. В мае она заявила, что необходимо оградить детей от информации, которая побуждает их совершать противоправные действия.

На тот момент в России произошло несколько резонансных нападений школьников на учителей и других детей. Так, в январе в Перми подростки напали на четвероклассников с ножами, ранив 15 человек, а в Улан-Удэ девятиклассник поджег кабинет бутылкой с зажигательной смесью и ранил семь человек топором.

Самое резонансное нападение произошло позднее, 17 октября в Керченском политехническом колледже в аннексированном Крыму. По данным следствия, 18-летний студент этого учебного заведения Владислав Росляков совершил массовое убийство, жертвам которого стал 21 человек.

Ряд российских изданий рассказали о параллелях между стрельбой в Керчи и в американской школе "Колумбайн", где в 1999 году двое студентов старших классов убили 13 человек. "Колумбайн-сообщества" упоминались в СМИ и при обсуждении других случаев применения насилия в школах.