Борис Борисыча на царство!

Елена Рыковцева: Как я вам вчера и обещала, с нами сегодня Борис Надеждин. Как дела?

Борис Надеждин: Выспался.

Елена Рыковцева: То есть гора с плеч. Эта интрига, эта проклятая неизвестность закончилась, можно начинать новую жизнь.

Борис Надеждин: В каком-то смысле да. Хотя мы сейчас готовим иск в Верховный суд. Существует, конечно, вероятность, отличная от нуля, хотя вряд ли сильно больше одного процента, что Верховный суд восстановит меня среди кандидатов в президенты. Мы честно отрабатываем все законные возможности.

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Елена Рыковцева: Вчера вы сказали Алексею Венедиктову, что если бы ваш индекс популярности не стал так стремительно расти, а помните, что такая же история однажды произошла с Грудининым в 2017 году накануне 2018-го, если бы не стал этот индекс расти, вас бы зарегистрировали. То есть с 2% их антивоенная повестка не пугает. Ходите по федеральным каналам и говорите, что хотите.

Борис Надеждин: У меня уже 22, а не 2. Мы сами удивляемся, на 5% в неделю растет рейтинг.

Елена Рыковцева: Вот у вас 2%, вас регистрируют. Это значит, что кандидат с 2% не представляет угрозы со своими текстами на федеральных каналах. Вам дают большую трибуну для такой повестки. Значит их не пугает эта повестка?

Борис Надеждин: Я, честно говоря, уже без всякого федерального телевидения у меня резко выросла узнаваемость. Я летаю по стране, посещаю большие города, небольшие города, везде меня люди узнают и в метро, и в аэропорту. Все подходят, пожимают руки, говорят: мы все за вас. Я думаю, что это тоже увидели и кремлевские социологи, тоже напряглись сильно.

Елена Рыковцева: Я понимаю, почему вас не допустили, к сожалению, я не сомневалась, что так будет. Я говорю о том, что вас с этим текстом о том, что фатальная ошибка Путина была совершена 24 февраля, на ваш взгляд, пустили бы на федеральные каналы?

Борис Надеждин: Я ровно эти слова произносил, пока был в телевизоре на федеральных каналах, буквально так и говорил. Масса есть роликов с этими высказываниями, которые всех удивили очень.

Елена Рыковцева: Сейчас они дали бы вам эту возможность повторять эти тексты, если бы не выросла ваша популярность?

Борис Надеждин: Если бы меня зарегистрировали, я бы имел возможность выступать.

Елена Рыковцева: Почему напугали эти 22%?

Борис Надеждин: Дело в том, что есть два других опроса, причем вполне официальных. По одному опросу, когда людей спросили: какую проблему в первую очередь должен решать президент России? С огромным отрывом на первом месте – закончить специальную военную операцию. И второй вопрос, когда людей спрашивали: как бы вы хотели, чтобы завершилась вся история? Было два варианта ответа. Одни вариант: победа любой ценой, до конца будем биться, пока не сокрушим нацизм. Второй вариант: мирные переговоры, прекращение огня. Больше половины людей за мирные переговоры. Поэтому потенциальные возможности роста моего рейтинга устрашающе, как вы понимаете, выглядели, поэтому меня решили остановить.

Елена Рыковцева: В чем ваша позиция и позиция этих людей отличается от позиции Владимира Путина, которую он только что озвучил американскому журналисту по поводу мирных переговоров?

Борис Надеждин: Владимир Владимирович там столько всего наговорил. Я сразу скажу, что я собрался поговорить с другим видным российским историком, наслушавшись, как Путин интерпретирует историю России. Путин до сих пор предполагает победить Украину военным путем. Его концепция, что он за переговоры, выглядит так: Зеленский сдался, Киев перешел под контроль российской армии, тут-то мы начнем переговоры. Он по-прежнему отдает приказы наступления в Украине и так далее. Я считаю, что первое, что нужно сделать – прекратить огонь, больше наступать. Если я стану президентом, я не буду давать российской армии приказ наступать. Я не буду давать приказ отступать, пока мы не решим вопрос о переговорах, но я точно не будут давать приказ куда-то еще наступать.

Елена Рыковцева: По поводу отступать, я хочу, чтобы вы его услышали.

Елена Рыковцева: "Мы никуда не уйдем, просто вы придумайте что-нибудь, чтобы лицо сохранить". Вот весь смысл переговоров по Путину.

Борис Надеждин: Радикальное отличие моей позиции от позиции Путина в том, что Путин постоянно повторяет: цели специальной военной операции будут достигнуты. Эти цели в том числе сокрушить, как он говорит, киевский режим, то есть реально капитуляция Украины. Это принципиально другая история. Я не считаю, что есть смысл ставить задачу военным путем решить какие-то проблемы.

Елена Рыковцева: Вы говорите о том, что начало специальной военной операции было тотальной ошибкой, катастрофической ошибкой. А захват чужих территорий, присоединение их к России считаете ли вы тотальной катастрофической ошибкой?

Борис Надеждин: В терминах российской Конституции, я считаю, что все эти истории, конечно, ошибка большая, без всякого сомнения. Возвращаться в 2014 год и оттуда начинать, совершенно бессмысленно дискутировать. Я понимаю, что с точки зрения украинцев или даже тех, кто в Риге находится, Херсон, Донецк, Луганск – это все Украина. Проблема в том, что в российской Конституции написано, что это Россия, следовательно, нужны переговоры.

Елена Рыковцева: Я тоже понимаю, что если вы скажете "я отдам эти территории обратно", то вы нарушите российскую Конституцию, которая считает их своими, попадете под статью. Поэтому я вопрос поставила так: считаете ли вы ошибкой этот захват? Вы сказали, что это была ошибка тоже. Дальше я не спрашиваю, вернете-не вернете, потому что вы не имеете права сказать, что вернете, потому что вы попадете под ту самую статью о том, что нельзя призывать территории отделять.

Борис Надеждин: Когда я стану президентом России, буду приносить присягу на Конституции Российской Федерации, где написано, что это Россия.

Елена Рыковцева: Значит придется ее еще раз поменять, получается.

Борис Надеждин: Здесь проблема не во мне, не то, что я что-то думаю про Крым, про Херсон, проблема в тех людях, которые там живут. Поэтому в первую очередь надо их спрашивать, где они хотят жить. А также тех спрашивать, кто там жил и собирается вернуться, потому что оттуда убежали миллионы людей.

Елена Рыковцева: Вы же понимаете, что это технически невозможно для этого найти их всех.

Борис Надеждин: Абсолютно возможно. В истории масса была случаев ровно таких, когда огромные массы людей из одного государства убывали в другое именно потому, что границы проходили не там, где люди привыкли жить. Есть способы решать эти проблемы, поверьте мне, в том числе и дипломатически.

Елена Рыковцева: Я по поводу людей, которые там живут, и о том, что они думают, именно вас и хотела спросить. Еще одну крошечную фразу Владимира Путина давайте услышим, как он преподносит то, что этим людям пытались объяснить.

Елена Рыковцева: У вас было с 2014 года, участия в телевизионных шоу, ощущение, что этих людей стараются вернуть в Украину, постепенно сделать так, чтобы “все срослось”?

Борис Надеждин: Пока Стрелков туда не зашел со своими бойцами, там никакой стрельбы не было. Более того, до 2014 года абсолютно не было никаких национально-освободительных движений за "Новороссию" или за Россию. Жили там нормально люди. Сложно жили, как и везде в Украине, но жили, никаких боев не было, никто никого не обстреливал. Это все связано с теми решениями, которые принял Путин. Поэтому фатальная ошибка его была в 2022 году, но то, что было в Донецке и Луганске, тоже было, конечно, ошибкой.

Елена Рыковцева: Считаете ли вы, что в решении части людей жить в России или испугаться Украину, с которой они жили тысячу лет, сыграла роль российская пропаганда, эти шоу страшные?

Борис Надеждин: Тысячу лет там никто не жил с Украиной.

Елена Рыковцева: Это условно, я же не Владимир Путин.

Борис Надеждин: Давайте проще скажем: даже в Крыму, который изначально был российский, смотрите референдум 1991 года о незалежности, Крым совершенно не так голосовал, как Донецк и Луганск, кстати. Донецк и Луганск, большинство выбрали незалежность, а крымчане нет, меньше половины крымчан проголосовало за незалежность. Даже в Крыму не было никакого национально-освободительного движения, никаких партизан, жили себе в Украине, если бы не началась эта история, через 50 лет уже бы забыли, что они с Россией быть хотели когда-то. Сейчас это актуализировано. Надо понимать, что крымчане действительно хотят быть с Россией.

Елена Рыковцева: Там больше половины, по-моему, 65%, но, конечно, меньше, чем по всей Украине – это правда.

Борис Надеждин: Меньше 50% от состава населения.

Елена Рыковцева: Всегда явка забывается, а в памяти остается цифра проголосовавших.

Борис Надеждин: Радикально отличалось голосование в Крыму, в Севастополе и от Киева, и от Донецка.

Елена Рыковцева: Я и говорю, что там, где 80-90, что радикально отличается от 65. Просто вы сказали меньше 50, я вас поправляю, что там больше.

Борис Надеждин: Там явка была процентов 60.

Елена Рыковцева: Давайте тогда пересчитаем все цифры всех выборов, исходя из процента явки. Явка уходит, а цифры референдумов остаются. Если вы сейчас посчитаете “референдум” крымский 2014 года, там тоже резко должны уменьшить цифры, если вы начнете отталкиваться от явки.

Борис Надеждин: Я говорю факт, факт заключается в том, что в Донецке, Луганске, Киеве, Львове большая часть населения проголосовала за незалежность, а в Крыму. Точка. Давайте не будем спорить. Именно по той причине, что Крым радикально отличается, ровно по этой причине Крым вошел в состав России в 2014 году абсолютно спокойно, радостно, ничего там не было.

Елена Рыковцева: Точно так же спокойно он бы остался в составе Украины, если бы не натравили.

Борис Надеждин: Лена, успокойтесь, пожалуйста.

Елена Рыковцева: Мне нравится, что Борис кричит только на меня. А почему?

Борис Надеждин: А меня просто никто не перебивает.

Елена Рыковцева: Извините.

Борис Надеждин: Спасибо. Ровно по этой причине, что Крым хотел быть в России, случилось там то, что случилось, без крови, мирно, все радовались. Ровно по той причине, что в Донецке, Луганске, Херсоне, Запорожье совсем по-другому были устроены, в Россию особо никто не рвался, там происходит то, что происходит. Эти все путинские рассуждения, что мы подождем, в принципе захватим, ничего подобного. У меня много информации в том числе из Мариуполя, я знаю, как там люди на самом деле настроены. Там настроены они гораздо сложнее, чем Путину кажется, в Мариуполе. Тот, кто там был, он прекрасно понимает.

Елена Рыковцева: Вы согласились, что в настройке 2014-го года тех же донецких людей, крымских пропаганда сыграла колоссальную роль?

Борис Надеждин: Люди хотят жить. Если какая-то власть обеспечивает хоть какой-то порядок, какую-то пенсию, они начинают к ней прислоняться.

Елена Рыковцева: Давайте сейчас пойдем в нищее российское село, пусть оно к Америке прислонится. Спросим их: а хотите жить как в американском селе? Вот они прислонятся, и дальше что? Не только деньги играют роль и комфорт для людей, есть еще родина.

Борис Надеждин: Знаете, почему не захотят?

Елена Рыковцева: Потому что их тот же телевизор запугает.

Борис Надеждин: Вы недооцениваете ситуацию. Там говорят на русском языке, в Донецке и Луганске говорят на русском языке. Поэтому американцам ни за какие деньги не удастся, условно, Белгород присоединить, а Россия попробовала. Ужасно, конечно, вышло, не надо было этого делать, но тем не менее, немножко параллель неправильная, согласитесь.

Елена Рыковцева: Она не точная, конечно, не самая корректная, но, тем не менее, прекрасно до 2014 года люди там жили, сложно, тяжело, но жили. И не на пустом же месте они вдруг стали отбирать административные здания, объявлять себя ДНР и ЛНР.

Борис Надеждин: Если мы хотим двигаться дальше, мы должны забыть не только про Вещего Олега, про которого Путин вспоминает, забыть нужно о том, что было до 2014 года.

Елена Рыковцева: Вы вчера сказали Алексею Венедиктову, что если бы оказались перед Путиным, вы бы ему сказали следующее: "Уходите и дайте другим людям вытащить страну оттуда, куда вы ее завели. Могли бы вы нашей аудитории объяснить, куда ее завел Владимир Путин, и из чего ее сейчас нужно вытащить?

Борис Надеждин: Путин затащил Россию в эту колею, в которую не он первый затащил Россию. В эту же колею ее затаскивал Николай I, Николай II – это колея авторитаризации, колея изоляции. Вообще судьба Путина фантастически напоминает судьбу Николая I до мелочей. Случайно стал Николай I царем, он не был даже второй в очереди, когда Александр I ушел. Дальше Николай I жандарм Европы стал, военная мощь, все такое, а окончилось все Крымской войной. Потом пришел Александр II освободил крестьян. Надеюсь, это я буду или кто-то вроде меня, то есть царь-реформатор нормальный. Путин прямо в эту колею влез – это ужасно. Эта колея убила Российскую Империю в 1917 году и убила Советский Союз в 1991. Изоляция, авторитаризм и милитаризация просто четко совершенно.

Елена Рыковцева: Борис, вы помните эту знаменитую фразу из "Ивана Васильевича", когда Иван Васильевич возмущенно говорит: "Бориску на царство"? Вам можно взять такой лозунг с восклицательным знаком: "Бориску - на царство!". Берете?

Борис Надеждин: Я уже давно не Бориска, я уже Борис Борисович, конечно.

Елена Рыковцева: Я подумала о том, что раньше были лысый, волосатый, лысый, волосатый, а сейчас будет так: Борис, Владимир, Борис. Так устраивает?

Борис Надеждин: Нормально. Мне многие говорят, что символическое Борис, то есть борьба, и Надеждин, то есть надежда. Символика какая-то есть. Видно, неслучайно меня Господь послал. За меня молятся. Вы не поверите, мне пишут представители разных конфессий российских, что мы за вас молимся. Так что неспроста все это.

Елена Рыковцева: Покажем вам вопросы москвичей на московских улицах, которые они адресовали именно вам.

Елена Рыковцева: Я перед тем, как разговор продолжить, уточню. Посмотрела. 54% крымчан голосовало за независимость Украины.

Борис Надеждин: Лена, вы считать умеете? Калькулятор возьмите, посчитайте. 67 участвовало, 54 за – это 36.

Елена Рыковцева: Вам так хочется эту цифру 36. Давайте тогда пересчитаем все выборы.

Борис Надеждин: Вы со мной спорить будете сейчас? Попробуйте.

Елена Рыковцева: Я уже попробовала, а толку-то что? На любом референдуме…

Борис Надеждин: Лена, не перебивайте меня, пожалуйста, если можно, не надо это делать. В любой другой области Украины, например, в Днепропетровской 81% была явка, 90% сказали, что они за. То есть три четверти наличных жителей Днепропетровской области за. И так же везде во всей Украине – три четверти. Только в Крыму треть жителей за.

Елена Рыковцева: Если вы посмотрите результаты крымского референдума 1991 года, вы получите цифру 56. Дальше не спорим.

Борис Надеждин: Две трети жителей Крыма взрослых не проголосовали за незалежность.

Елена Рыковцева: А за что они проголосовали, которые не явились?

Борис Надеждин: Потому что не хотели они являться.

Елена Рыковцева: А может быть они настолько уверены были: чего там ходить голосовать, когда мы хотим быть независимыми с Украиной? Давайте мы еще расскажем, что они хотели, которые не ходили на участки и припишем им “против”, например.

Борис Надеждин: Не хотели крымчане жить в незалежной Украине. Точка. В 1991-м не хотели и сейчас не хотят.

Елена Рыковцева: Рисуйте себе эти другие цифры, пожалуйста. Я буду оперировать официальными, историческими.

Борис Надеждин: Вы разницу понимаете?

Елена Рыковцева: Я по-русски отлично понимаю все, что вы говорите, что те люди, которые не пришли на участки, вы им приписали минус, а я давайте им плюс припишу.

Борис Надеждин: Они не пришли голосовать за незалежность.

Елена Рыковцева: Мало ли, кто не пришел. Мы не знаем предпочтений тех, кто не пришел. Выбирайте вопрос. Я бы выбрали вопрос про газ из того, что вы услышали.

Борис Надеждин: Давайте я сам дальше буду вести дискуссию, у меня получится гораздо лучше, чем у вас. Были следующие вопросы, я их все записал. Был вопрос про науку. Конечно же, приоритеты нынешнего государства российского абсолютно антинаучные в буквальном смысле этого слова. Приоритеты государства российского при Путине – это военно-полицейские задачи. Бюджет чудовищно вырос на военно-полицейские задачи, 15 триллионов в текущем году, на науку в 10 раз меньше. Вот ответ про науку. Был вопрос замечательный про газопровод. Докладываю: у меня на даче в Подмосковье, 90 километров от Москвы, тоже нет газа – это вообще удивительное дело. Будем заниматься. У меня в программе записано - газификация. У нас огромная труба в Европу идет, а внутри России газа нет. Дальше пенсии. Докладываю: в моей программе предлагается отменить повышение пенсионного возраста для людей, которые уже должны были быть на пенсии. Приведу пример себя: мне 60 лет, уже был бы на пенсии, а когда мне было 55 лет, мне сообщили, что я буду на пенсии не через 5 лет, а через 10. Это свинство, это делать нельзя. Если уж повышать пенсионный возраст, то объявлять об этом не 55-60-летним, которые почти рядом на пенсии, об этом нужно объявлять лет за 20-30. Про цены. Да, совершенно верно, иллюзия стабильности заканчивается, еды и лекарств в магазинах все меньше, а цены на еду и лекарства все выше, причем сильно выше рост, чем официальная инфляция 6%. По ощущениям моей жены цены на 20% выросли за последнее время. Как с этим бороться? Устанавливать отношения в том числе с развитыми странами, потому что критически зависит российское производство от санкций, к сожалению, поэтому и цены растут. Я уже не говорю о том, что рубль рухнул, рост курса доллара напрямую влияет на цены. Хороший вопрос: что дальше? Ответ: независимо от того, зарегистрируют меня на выборы 17 марта, я буду продолжать заниматься тем, чем я занимаюсь, то есть бороться за то, чтобы Россия стала мирной и свободной. Я абсолютно убежден, что Путин не будет президентом все 6 лет, критическая точка будет 2026 год. В 2026 году будут выборы в Государственную Думу. Я вас уверяю, что к этому моменту я буду вполне в силах заниматься выборами в Государственную Думу, к этому моменту число людей, желающих, чтобы закончилась эта вся история, чтобы Россия стала мирной и свободной, будет уже не 50%, а будет уже 80%.

Елена Рыковцева: А антивоенную повестку как продвигать, когда у вас нет уже трибун, рычагов?

Борис Надеждин: Я нарастил мышцы очень сильно, я сейчас политик номер два в стране, на секундочку. У меня сейчас куда более доверие и известность, чем у лидеров Компартии, ЛДПР и так далее, якобы оппозиционных партий, которые никакая не оппозиция. Я стал политик номер два в стране, я буду эти заниматься далее. Вот увидите, в какой-то момент я и на телевизоре буду, потому что дешевле будет меня выпустить на телевизор.

Елена Рыковцева: Удачи вам в телевизоре. Спасибо большое!

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