Верховный суд РФ просят о милосердии в связи с делом Цуркан

Более тридцати известных в России женщин - актрисы, журналистки, писатели и правозащитники обратились к председателю Верховного суда Вячеславу Лебедеву в поддержку осужденной по делу о шпионаже бывшего топ-менеджера компании "Интер РАО" Карины Цуркан.

Они пишут, что поражены наказанием Цуркан, которой Мосгорсуд назначил 15 лет колонии. "Пятнадцать лет лишения свободы женщине за ненасильственное преступление! Обычно такие сроки дают за жесточайшие убийства", - говорится в обращении.

Его авторы напоминают о решениях Верховного суда по делам о госизмене и шпионаже, когда высшая судебная инстанция смягчала наказание. Они подчёркивают, что ни в коей мере не хотят вмешиваться в ход судебных процессов, но женская солидарность обязывает их вступаться за женщин, которые оказываются в тяжелых обстоятельствах. Карине Цуркан 47 лет, если её срок не изменится, она выйдет на свободу пенсионеркой. "Её матери 75 лет, и она вряд ли дождется своей дочери", - говорится в обращении, которое подписали писатели Людмила Улицкая, Майя Кучерская и Нина Каттерли, актрисы Лия Ахеджакова, Ксения Рапопорт, Елена Коренева,Юлия Ауг, медиаменеджер Наталья Синдеева, издатели Ирина Прохорова, Варвара Горностаева и другие.

14 октября Верховный суд России рассмотрит кассационную жалобу на приговор Цуркан.

В декабре 2020 года Мосгорсуд приговорил бывшего топ-менеджера компании "Интер РАО" Карину Цуркан к 15 годам лишения свободы в колонии общего режима. Её признали виновной в шпионаже в пользу Молдавии. Наряду с лишением свободы суд обратил в доход государства изъятые у неё 656 млн рублей. Правозащитная организация "Мемориал" (внесена властями РФ в реестр "иностранных агентов") признала Цуркан политзаключённой, заявив о недоказанности обвинений.

Апелляционный суд в июне 2021 года оставил приговор без изменений.

Цуркан вину не признаёт и считает предъявленные ей обвинения "абсурдными". Кроме того, защита полагает, что материалы о связи Цуркан с молдавской разведкой были подделаны, а само преследование Цуркан из мести мог инициировать бывший президент непризнанной Приднестровской республики Евгений Шевчук.