Верховный суд Якутии не стал отменять принудительное лечение Габышева

Верховный суд Якутии отклонил апелляционную жалобу защиты шамана Александра Габышева на решение городского суда, приговорившего его к принудительному лечению в психиатрическом стационаре с интенсивным наблюдением. Об этом редакции Сибирь.Реалии сообщил защитник Алексей Прянишников.
Судьи отклонили доводы защиты о том, что вина Габышева по уголовным делам об экстремизме и о применении насилия к сотрудникам правоохранительных органов не доказана, а выводы экспертов Якутского психиатрического диспансера о его невменяемости необоснованны.
"Позицию представителя органа опеки и попечительства Сергея Терянова, поддержавшего доводы апелляции, суд также проигнорировал", - сообщил Прянишников.
В последнем слове Габышев назвал свое уголовное дело политическим. По его мнению, дело завели из-за его высказываний о политической ситуации в России.
Постановление суда о принудительном лечении Габышева вступило в силу. В какое именно учреждение "специализированного типа" отправят шамана, пока неизвестно.
Защита Габышева планирует подать жалобы в кассационный суд и в случае отказа обратиться в Европейский суд по правам человека.
По сведениям Прянишникова, в следственный изолятор, где Габышев находился до вступления приговора в силу, в конце августа привезли препараты и опять начали делать инъекции. Габышев вернулся в то заторможенное состояние, в котором был все время судебных заседаний, сообщил защитник.
- 26 июля Якутский городской суд отправил шамана Александра Габышева на принудительное лечение по уголовным делам о применении насилия к сотрудникам правоохранительных органов и экстремизме.
- Весной 2019 года Александр Габышев вместе с единомышленниками отправился в поход в Москву для проведения "обряда изгнания Путина". Его задержали и отправили в психоневрологический диспансер, а позже возбудили уголовное дело о призывах к экстремизму. Дело о применении насилия против представителя власти возбудили в декабре 2019 года. По информации адвоката, поводом стало то, что при задержании Габышев повредил одежду одному из сотрудников силовых структур.
- В конце января для принудительной госпитализации Габышева в психдиспансер задействовали 50 полицейских и девять машин. Задерживать Габышева прибыли несколько высокопоставленных полицейских, в том числе - заместитель министра МВД. За несколько дней до этого Габышев объявил о новом походе на Москву, который он планировал на март 2021 года.
- 26 мая суд Якутска отказал защите шамана Александра Габышева, которая требовала признать незаконной принудительную госпитализацию подзащитного. Адвокаты отмечали, что при осмотре Габышева врачебная комиссия допустила многочисленные нарушения: медики осмотрели пациента по видео через мессенджер, не идентифицировав его личность через специальную систему.
- В июле Габышеву стало плохо во время судебного заседания. Он жаловался на постоянную слабость, головокружения и сонливость, а также сообщил об увеличении количества неизвестных препаратов, которые его заставляют принимать. Родственники шамана жаловались в прокуратуру и Минздрав региона, но получили формальные ответы.
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