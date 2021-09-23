Верховный суд Якутии не стал отменять принудительное лечение Габышева

Верховный суд Якутии отклонил апелляционную жалобу защиты шамана Александра Габышева на решение городского суда, приговорившего его к принудительному лечению в психиатрическом стационаре с интенсивным наблюдением. Об этом редакции Сибирь.Реалии сообщил защитник Алексей Прянишников.

Судьи отклонили доводы защиты о том, что вина Габышева по уголовным делам об экстремизме и о применении насилия к сотрудникам правоохранительных органов не доказана, а выводы экспертов Якутского психиатрического диспансера о его невменяемости необоснованны.

"Позицию представителя органа опеки и попечительства Сергея Терянова, поддержавшего доводы апелляции, суд также проигнорировал", - сообщил Прянишников.

В последнем слове Габышев назвал свое уголовное дело политическим. По его мнению, дело завели из-за его высказываний о политической ситуации в России.

Постановление суда о принудительном лечении Габышева вступило в силу. В какое именно учреждение "специализированного типа" отправят шамана, пока неизвестно.

Защита Габышева планирует подать жалобы в кассационный суд и в случае отказа обратиться в Европейский суд по правам человека.

По сведениям Прянишникова, в следственный изолятор, где Габышев находился до вступления приговора в силу, в конце августа привезли препараты и опять начали делать инъекции. Габышев вернулся в то заторможенное состояние, в котором был все время судебных заседаний, сообщил защитник.

26 июля Якутский городской суд отправил шамана Александра Габышева на принудительное лечение по уголовным делам о применении насилия к сотрудникам правоохранительных органов и экстремизме.

Весной 2019 года Александр Габышев вместе с единомышленниками отправился в поход в Москву для проведения "обряда изгнания Путина". Его задержали и отправили в психоневрологический диспансер, а позже возбудили уголовное дело о призывах к экстремизму. Дело о применении насилия против представителя власти возбудили в декабре 2019 года. По информации адвоката, поводом стало то, что при задержании Габышев повредил одежду одному из сотрудников силовых структур.

В конце января для принудительной госпитализации Габышева в психдиспансер задействовали 50 полицейских и девять машин. Задерживать Габышева прибыли несколько высокопоставленных полицейских, в том числе - заместитель министра МВД. За несколько дней до этого Габышев объявил о новом походе на Москву, который он планировал на март 2021 года.

26 мая суд Якутска отказал защите шамана Александра Габышева, которая требовала признать незаконной принудительную госпитализацию подзащитного. Адвокаты отмечали, что при осмотре Габышева врачебная комиссия допустила многочисленные нарушения: медики осмотрели пациента по видео через мессенджер, не идентифицировав его личность через специальную систему.

В июле Габышеву стало плохо во время судебного заседания. Он жаловался на постоянную слабость, головокружения и сонливость, а также сообщил об увеличении количества неизвестных препаратов, которые его заставляют принимать. Родственники шамана жаловались в прокуратуру и Минздрав региона, но получили формальные ответы.