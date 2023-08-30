Вернувшийся с войны вагнеровец арестован за изнасилование 13-летней

Суд в Волгограде арестовал вернувшегося с войны наёмника частной военной компании "Вагнер" по уголовному делу об изнасиловании.
По версии следствия, 35-летний Алексей Хлебников надругался в лесу над своей 13-летней племянницей, угрожая ей ножом.
Ранее обвиняемый уже был дважды судим. В 2008-м году Хлебникова привлекали к ответственности за кражу и разбой, а в 2018-м приговорили к 11 годам колонии строгого режима по делу об убийстве.
Год назад заключённого завербовали в колонии в состав ЧВК "Вагнер". Он принимал участие в боевых действиях на территории Украины, а недавно вернулся домой, в хутор Рожновский Новоаннинского района Волгоградский области, где и совершил очередное преступление.
- Летом прошлого года, после нескольких военных поражений российской армии на территории Украины, частная военная компания "Вагнер" и лично её основатель, близкий к Владимиру Путину бизнесмен Евгений Пригожин, начали вербовать в свои ряды заключённых и отправлять их на войну. Осуждённые, которые соглашались принять участие в боевых действиях, должны были полгода пробыть на передовой, им под угрозой расстрела было запрещено отступать и сдаваться в плен. Тем, кто останутся живыми, обещали выход на свободу. Таким образом в ЧВК завербовали, по разным оценкам, от 50 до 70 тысяч бойцов. 32 тысячи из них, по словам Пригожина, уже вернулись и получили за участие в боевых действиях помилования.
- В последнее время в СМИ регулярно появляются сообщения о тяжких преступлениях, включая убийства и изнасилования, совершённых вернувшимися из Украины бойцами ЧВК "Вагнер". Так, в конце мая в Новосибирской области под арест отправили вагнеровца, подозреваемого в изнасиловании двух школьниц 10 и 12 лет. В начале августа в Карелии по обвинению в убийстве шестерых человек был арестован вернувшийся с войны ранее судимый вагнеровец Игорь Софонов. В конце августа появилась информация о том, что приехавшего из Украины бойца ЧВК "Вагнер" Алексея Костромина разыскивают в Кировской области по подозрению в изнасиловании и избиении 26-летней девушки. Ранее наёмник был осуждён за убийство.
Форум