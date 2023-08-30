Вернувшийся с войны вагнеровец арестован за изнасилование 13-летней

Суд в Волгограде арестовал вернувшегося с войны наёмника частной военной компании "Вагнер" по уголовному делу об изнасиловании.

По версии следствия, 35-летний Алексей Хлебников надругался в лесу над своей 13-летней племянницей, угрожая ей ножом.

Ранее обвиняемый уже был дважды судим. В 2008-м году Хлебникова привлекали к ответственности за кражу и разбой, а в 2018-м приговорили к 11 годам колонии строгого режима по делу об убийстве.

Год назад заключённого завербовали в колонии в состав ЧВК "Вагнер". Он принимал участие в боевых действиях на территории Украины, а недавно вернулся домой, в хутор Рожновский Новоаннинского района Волгоградский области, где и совершил очередное преступление.