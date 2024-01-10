Вертолёт ООН захвачен радикальными исламистами в Сомали

Вооружённая группировка «Аль-Шабаб» в Сомали захватила вертолёт ООН. На его борту было, по разным сведениям, восемь или девять человек — как пассажиров, так и членов экипажа. Предположительно, они находятся в заложниках у радикалов.

Как сообщает "Аль-Джазира", вертолёт летел в столицу Сомали Могадишо, когда на его боту возникли технические неполадки. Вертолёт совершил вынужденную посадку в районе, находящемся под контролем "Аль-Шабаб", и был захвачен боевиками. The Washington Рost уточняет, что радикалы подожгли вертолёт, а его экипаж и пассажиров захватили.

Представитель вооружённых сил Сомали майор Хасан Али заявил, что на борту были двое сомалийцев и несколько иностранцев. По его словам, вертолёт должен был доставить медикаменты в один из регионов вооружённого конфликта, а обратным рейсом вывезти оттуда раненых.