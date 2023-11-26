В Аденском заливе захвачен связанный с израильтянами танкер

Неизвестная вооружённая группа захватила в воскресенье в Аденском заливе связанный с израильским бизнесом танкер, перевозивший фосфорную кислоту.

Нападение на судно Central Park - последнее в серии схожих атак в водах ближневосточного региона с момента начала войны между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС, признанной террористической организацией в США и странах Европейского Союза.

Этому случаю предшествовал захват проиранской йеменской группировкой хуситов грузового суда, также связанного с Израилем, в южной части Красного моря. Об инциденте сообщалось неделю назад. Тогда хуситы, периодически запускающие в сторону Израиля ракеты и дроны, пригрозили атаковать все израильские корабли - в ответ на "агрессию" в секторе Газа.

Небольшой танкер Central Park, перевозящий химические грузы, находится в управлении базирующейся в Лондоне компании Zodiac Maritime Ltd. В связи с этим отмечается, что компания принадлежит израильской семье Офер. Судно, ходящее под флагом Либерии, было построено в 2015 году.

В заявлении Zodiac Maritime говорится о предполагаемом случае пиратства в отношении танкера при его пересечении международных вод, примерно в 50 морских милях от побережья Сомали.

"Нашим приоритетом является безопасность 22-х членов экипажа на борту. Команда во главе с турецким капитаном состоит из граждан России, Вьетнама, Болгарии, Индии, Грузии и Филиппин", - заявили в Zodiac Maritime.

Представители группировки хуситов произошедшее не комментировали.