"Ветераны России" требуют завести на Шендеровича уголовное дело

Общественное движение "Ветераны России" обратилось к Следственному комитету, Генеральной прокуратуре с просьбой привлечь внесённого в реестр СМИ-"иноагентов"писателя Виктора Шендеровича к уголовной ответственности по статье о реабилитации нацизма.
Председатель движения Ильдар Резяпов заявил изданию Znak.com, что Шендерович "дискредитирует заслуги СССР в победе над нацистской Германией".
Поводом для обращении "Ветеранов России" в правоохранительные органы стало выступление Шендеровича в эфире радиостанции "Эхо Москвы" 6 мая 2021 года. В нём, по мнению представителей движения, Шендерович "отрицал факты, установленные приговором Нюрнбергского трибунала, своими высказываниями распространял ложь о деятельности СССР в годы Второй мировой войны и обесценивал надписи, оставленные советскими солдатами на стенах Рейхстага".
Отдельно в движении "Ветераны России" отметили, что празднование Дня Победы Шендерович называет "победобесием", а шествие "Бессмертный полк" "глумлением прежде всего над тем, кто в этой страшной войне пострадал". В разговоре со Znak.com Резяпов добавил, что организация направила в Роскомнадзор обращение о блокировке сайта Pobedobesie.info.
"Ветераны России" в октябре 2021 года жаловались в Следственный комитет и Генпрокуратуру на рэпера Моргенштерна, усомнившегося в необходимости тратить миллионы на празднование Дня Победы. СК начал проверку высказываний рэпера. В ноябре стало известно, Моргенштерн уехал из России.
В конце декабря "Ветераны России" потребовали привлечь к ответственности по статье о реабилитации нацизма руководство и сотрудников "Мемориала"( организация внесена в список НКО – "иностранных агентов"). Верховный суд принял решение о её ликвидации.
Виктор Шендерович был объявлен "иностранным агентом" в конце декабря. В начале января он сообщил, что уехал из России из-за угрозы уголовного преследования. В полицию с заявлением о клевете обратилась компания бизнесмена Евгения Пригожина, которого СМИ называют "поваром Путина". По этой статье писателю грозит до пяти лет лишения свободы.
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