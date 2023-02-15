В Россию прекратили поставлять "Виагру"

Производитель лекарства для увеличения потенции "Виагра" приостановил поставки препарата в Россию. Об этом сообщил Минпромторг России агентству "Интерфакс".

Активное действующее вещество "Виагры" – силденафил. Препараты на его основе выпускаются и другими компаниями, в том числе восемью российскими. Аналоги "Виагры" повсеместно доступны в аптеках, сообщил Минздрав России. Также ведомство напомнило, что принимать лекарство нужно только по назначению врача.

По итогам трёх кварталов 2022 года объём производства препаратов на основе силденафила в России увеличился на 11%, а продажи – на 15%, отмечает "Интерфакс".