Виктор Афзалов стал новым главнокомандующим ВКС России

Генерал-полковник Виктор Афзалов назначен новым главнокомандующим Воздушно-космических сил России. Об этом сообщается на сайте Министерства обороны. Ведомство указывает, что Афзалов был назначен на должность в октябре 2023 года указом президента России Владимира Путина.

Ранее должность главнокомандующего ВКС с 2017 по 2023 год занимал генерал Сергей Суровикин. Афзалов был временно исполняющим обязанности после его отставки в августе этого года.

О назначении Афзалова на должность ещё 20 октября сообщили ТАСС и "РИА Новости" со ссылкой на источники. Указывалось, что он выпускник Пушкинского высшего военного училища радиоэлектроники ПВО, Военного университета ПВО и военной академии Генштаба. С 2017 года он командовал армией ВВС и ПВО Восточного военного округа. С 2018 года занимал должность начальника главного штаба – первого заместителя главнокомандующего Воздушно-космическими силами. На сайте Министерства обороны сообщается, что Афзалов является участником боевых действий и награждён орденами "За военные заслуги", "Александра Невского", "За заслуги перед Отечеством" VI и III степени.