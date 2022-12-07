Вице-президента Аргентины Кристину Киршнер приговорили к шести годам тюрьмы по делу о коррупции. Киршнер вину не признала. Её сторонники вышли на улицы Буэнос-Айреса, пригрозив общенациональной забастовкой.

Согласно решению суда, Киршнер за восемь лет своего президентства отдала полсотни бюджетных проектов на сумму в миллиард долларов строительному магнату Ласаро Баэсу, тесно связанного с её семьёй. Прокуроры утверждали, что фирма Баэса была создана специально для освоения бюджетных денег. Киршнер, Баэса и ещё более десяти фигурантов дела обвинили в сговоре и приговорили к различным тюремным срокам.

Ранее прокуратура настаивала, что Киршнер руководила сговором и требовали для неё 12 лет тюрьмы. Судьи отклонили это обвинение, назначили Киршнер вдвое меньший срок и пожизненно запретили ей занимать государственные должности. Киршнер отвергла все обвинения и назвала себя жертвой "судебной мафии". Однако позже она заявила, что баллотироваться больше никуда не будет. Срок её полномочий истекает 10 декабря 2023 года. До этого или до отставки её не могут отправить в тюрьму.

Президент Аргентины Альберто Фернандес после вынесения приговора написал, что "сегодня в стране был осуждён невиновный человек". Сторонники Киршнер в знак протеста против приговора вышли на улицы столицы и с криками и барабанами направились к зданию суда, угрожая парализовать страну общенациональной забастовкой. По опросам, вице-президента Киршнер поддерживают 38% аргентинцев, 62% хотят её отставки.

Ожидается, что приговор будет обжалован. Апелляция может занять годы. Между тем в отношении Киршнер рассматриваются и другие уголовные дела, включая обвинение в отмывании денег с участием её детей.