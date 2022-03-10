VK, "Одноклассники" и "Яндекс.Дзен" заблокировали страницы Радио Свобода 

Страницы Радио Свобода в российских социальных сетях – VK, "Одноклассниках" и "Яндекс.Дзен" – заблокированы по требованию Роскомнадзора.



Ведомство со ссылкой на Генпрокуратуру утверждает, что в сообществах Радио Свобода размещена "заведомо ложная общественно значимая информация, которая создает угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности". В частности, информационные материалы о вооруженном вторжении России на территорию Украины.

"Вместе с этим, по данным официальных источников Российской Федерации, в том числе Минобороны России, указанная информация не соответствует действительности, формирует у людей панические настроения, создает предпосылки к массовым нарушениям общественного порядка и общественной безопасности", – заявляет VK, цитируя уведомление Генпрокуратуры.



Доступ также ограничен к проектам Радио Свобода в соцсетях, например, к сообществам Север.Реалии, Сибирь.Реалии, Кавказ.Реалии. Заблокированы страницы телеканала "Настоящее время".

Об аналогичной блокировке в социальной сети VK 10 марта сообщило издание "Медуза". The Village пишет, что недоступны также сообщества Русской службы "Би-би-си и Deutsche Welle. Ранее соцсеть ограничила доступ к группам "Дождя" и "Эхо Москвы". "В противном случае может быть ограничен доступ ко всей социальной сети", – сказано в сообщении службы поддержки VK.