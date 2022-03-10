VK, "Одноклассники" и "Яндекс.Дзен" заблокировали страницы Радио Свобода 

Страницы Радио Свобода в российских социальных сетях – VK, "Одноклассниках" и "Яндекс.Дзен" – заблокированы по требованию Роскомнадзора.
Ведомство со ссылкой на Генпрокуратуру утверждает, что в сообществах Радио Свобода размещена "заведомо ложная общественно значимая информация, которая создает угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности". В частности, информационные материалы о вооруженном вторжении России на территорию Украины.
"Вместе с этим, по данным официальных источников Российской Федерации, в том числе Минобороны России, указанная информация не соответствует действительности, формирует у людей панические настроения, создает предпосылки к массовым нарушениям общественного порядка и общественной безопасности", – заявляет VK, цитируя уведомление Генпрокуратуры.
Доступ также ограничен к проектам Радио Свобода в соцсетях, например, к сообществам Север.Реалии, Сибирь.Реалии, Кавказ.Реалии. Заблокированы страницы телеканала "Настоящее время".
- Об аналогичной блокировке в социальной сети VK 10 марта сообщило издание "Медуза". The Village пишет, что недоступны также сообщества Русской службы "Би-би-си и Deutsche Welle. Ранее соцсеть ограничила доступ к группам "Дождя" и "Эхо Москвы". "В противном случае может быть ограничен доступ ко всей социальной сети", – сказано в сообщении службы поддержки VK.
- С 24 февраля 2022 года, когда Россия начала вооруженное вторжение на территорию Украины, на территории России были заблокированы Радио Свобода, Настоящее Время, Крым.Реалии, Голос Америки, New Times, "Тайга.Инфо", DOXA, "Эхо Москвы", "Дождь", "Медуза", Русская служба BBC, Deutsche Welle и другие.
- Телеканал "Дождь", радио "Эхо Москвы" и томское агентство ТВ2 приняли решение прекратить работу. Роскомнадзор также заблокировал Facebook и Twitter. Ограничена работа TikTok и Instagram.
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