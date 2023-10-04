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ВКонтакте блокирует посты с жалобами родственников мобилизованных

Социальная сеть ВКонтакте начала блокировать посты родственников мобилизованных на войну в Украине. На это обратило внимание издание "Важные истории". Речь идёт о постах, в которых родственники требуют вернуть их близких домой или хотя бы предоставить им отпуска.

В качестве основания для блокировки соцсеть приводит требование Генпрокуратуры, которое касается "недостоверной" информации о войне в Украине.

Родственники - в основном это матери и жёны мобилизованных - жалуются на то, что в военных частях не осуществляют ротацию служащих, а их близким не предоставляют отпусков, чтобы восстановить силы и повидаться с семьёй. Также они требуют ограничить срок службы по мобилизации - например, одним годом.

Блокировки касаются групп, в которых общаются родные военнослужащих. Посты, попавшие под блокировку, сопровождаются хэштэгами "#мобилизованнымпорадомой", "#вернёмребят" и другими.

Блокировка осуществляется только на территории России. Российским пользователям заблокированные ресурсы доступны через VPN.

  • Приказ о проведении частичной мобилизации для войны в Украине президент России Владимир Путин подписал 21 сентября 2022 года. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что по мобилизации должны быть призваны 300 тысяч человек.
  • В сентябре этого года председатель комитета Госдумы по обороны Андрей Картаполов заявил, что ротации мобилизованных не предусмотрено. "Они вернутся домой после завершения специальной военной операции", - сказал он.

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