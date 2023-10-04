ВКонтакте блокирует посты с жалобами родственников мобилизованных

Социальная сеть ВКонтакте начала блокировать посты родственников мобилизованных на войну в Украине. На это обратило внимание издание "Важные истории". Речь идёт о постах, в которых родственники требуют вернуть их близких домой или хотя бы предоставить им отпуска.

В качестве основания для блокировки соцсеть приводит требование Генпрокуратуры, которое касается "недостоверной" информации о войне в Украине.

Родственники - в основном это матери и жёны мобилизованных - жалуются на то, что в военных частях не осуществляют ротацию служащих, а их близким не предоставляют отпусков, чтобы восстановить силы и повидаться с семьёй. Также они требуют ограничить срок службы по мобилизации - например, одним годом.

Блокировки касаются групп, в которых общаются родные военнослужащих. Посты, попавшие под блокировку, сопровождаются хэштэгами "#мобилизованнымпорадомой", "#вернёмребят" и другими.

Блокировка осуществляется только на территории России. Российским пользователям заблокированные ресурсы доступны через VPN.