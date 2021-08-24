Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Право автора

Вкус свободы. Матвей Ганапольский - о празднике Украины

Выражение "вкус свободы" я впервые услышал много лет назад, в 60-х, когда, сквозь глушилки, пытался разобрать, что там произносят всякие изгнанные или сбежавшие из СССР его бывшие граждане. Они конечно объясняли, что жизнь там, за границей, совсем другая и там-то они теперь чувствуют эту свободу.

Несмотря на все старания, понять, что они там чувствуют, я так и не смог. Возможно, мешали глушилки, возможно у меня просто не было какой-то штуки в голове, чтобы это всё ощутить. Собаки, к примеру, они же чувствуют своим чудесным носом в десять раз больше, чем мы, люди. А человеческий нос, прямо скажем, сильно подкачал – то, что котлета на плите уже сгорела, мы чувствуем, а след злобного преступника - нет.

Однако через пару десятков лет я вкус свободы ощутил, причем, вышло это у меня с последствиями, скажем прямо. В 1986-м, когда приоткрыли границы, я долго стоял в очереди в обменный пункт, записывая номер на руке. Когда, через неделю, моя очередь подошла, то мне поменяли рубли на 200 долларов, больше родная страна не меняла. И вот с этими двумястами долларов я полетел в США. Там меня окружили вниманием, заботой и стали водить по магазинам. Мы зашли в огромный американский супермаркет, и я стал ходить среди стеллажей, благоговейно взирая на дефицит. Полки не кончались, от этикеток рябило в глазах... и тут мне стало плохо. Реально плохо. Меня посадили на диван и дали холодной воды. Потом врачи мне объяснили, что бывает такая форма эмоционального шока, когда на тебя падает много новой информации и ты, как бы "плывёшь", ибо мозг отказывается её мгновенно переварить. У меня был шок от простых разноцветных этикеток на банках и от обилия сортов колбасы. Оказывается, что и к обилию нужно привыкать, так что первая встреча с настоящим, реальным "вкусом свободы" прошла у меня не на должном уровне.

Потом выяснилось, что "вкус свободы" может быть не только в Америке. В России вовсю шуровали "шальные 90-е", от уличной торговли рябило в глазах, так что ко вкусу свободы с точки зрения органолептики я стал привыкать. Но тут появился новый вкус – я стал сотрудничать с "Эхос Москвы". Я приходил на радио, садился за микрофон и… терялся. Терялся не потому, что не знал, что сказать, а потому, что не понимал, а можно ли это сказать, или нужно, чтобы кто-то мне это разрешил. Но ко мне никто не подходил, и я постепенно привык к удивительной новой штуке для меня: оказывается, можно в микрофон можно говорить то, что ты думаешь, при этом ни у кого не спрашивая разрешения и не согласовывая свои мысли. Оказалось, что если у тебя есть мысли, то их можно не согласовывать. Это для меня было совершенно новым ощущением. Это был для меня новый вкус свободы.

А потом, постепенно, я стал замечать, что мне есть что сказать и про то, как живёт страна. Тогда, в "проклятые 90-е", это выходило легко и просто. В студию приходили гости, у них было своё мнение, мы спорили в эфире, не думая ни о каких запретах, потому что некому было нам что-либо запрещать. И вот тогда-то, этот новый "вкус свободы" сыграл со мной злую шутку. Я к нему привык!

Потом, когда к власти в России пришёл Путин и стал потихоньку, подъедать свободу, я понял, что вот этот вкус свободы – вкус свободы мысли, свободы внутреннего существования, к которому я уже привык, дороже вкуса свободы выбрать колбасу, жвачку или джинсы. Поэтому мы договорились с Путиным, что пока побудем отдельно друг от друга – он в Кремле, а я там, где снова не вызревает вот отвратительный гнойник "отца нации", ведущей идеологии, "лидирующей партии" и телевидения, где на каждом ток-шоу из-под земли вылезают люди из Ада, которые врут, научившись даже не косить глазами.

"Я по свету немало хаживал" - так поётся в старой советской песне. Я тоже походил, сменил несколько стран. Страны были разные, но во всех них у меня была только одна проблема – найти работу. Никого не интересовало, что я говорю, не интересовала моя политическая позиция, не интересовало, какой я придерживаюсь идеологии. Всё просто: ты что-то умеешь – так иди и это делай!
Я понял, что именно это и есть нормальная жизнь, и решил к старой, путинской жизни, не возвращаться.

Украина празднует своё тридцатилетие: в войне, в коррупции, в скандалах и расследованиях. Но в свободе

Потом я приехал - нет, лучше сказать "возвратился" - в Украину. Сделать это было просто, я там родился, прожил там полжизни. Скажу честно: вернулся я с опасением, ибо при СССР Украина была самой "советской", самой идеологичной, чудовищно заскорузлой. Но как-то всё изменилось, и даже непонятно, как именно. Передо мной была бедная страна, с проблемами и конфликтами. Многочисленные партии рвались к власти, обвиняя друг друга в измене. Бесчисленные общественные расследователи заглядывали в души политиков, вываливая, ежедневно, тонну компромата. СМИ радостно раздували скандалы, и не успевал президент сесть на трон, как начинал оправдываться, что "его не так поняли". Коррупция зашкаливала, о ней все знали, знали всех героев и выгодоприобретателей.

А я?.. Вы когда-то видели кота, который сидит на пороге дома и щурится, глядя на солнце? Так вот я был этим самым котом. Коллеги заламывали руки и кричали: "Боже, когда всё это кончиться, когда прекратиться этот украинский бардак, когда наступят нормальная жизнь и стабильность?!". А я молча щурился на солнце, сочувственно кивал и твердил про себя: "Никогда, ребята! Надеюсь, никогда! Потому что этот украинский бардак – это и есть нормальная, даже, скажем так, обычная жизнь любой страны, в которой есть свобода говорить, думать, протестовать и "рваться к власти".

Сегодня украинской независимости тридцать лет. Украина живёт так же бедно, так же скандально, так же коррупционно. Но - так же свободно. Страна легитимно меняла президентов, однако никто из них не менял конституцию, чтобы зацепиться за власть. Может, и пытался, но граждане вышли на площад. Когда очередной президент решил отвернуться от Европы и зацеловать Москву, случился Майдан. Потом Россия начала войну, забрала территории. Но всё как-то пережили и Украина жива и сейчас
празднует своё тридцатилетие. Всё так же: в войне, в коррупции, в скандалах и расследованиях. Но в свободе. В свободе думать, говорить и поступать так, как считаешь нужным. И никто ни у кого не спрашивает: "А вот это можно?". Не спрашивают, потому что некому сказать, что можно, а что нет.

Свобода по-украински – от обратного, и я, как кажется, понимаю этот секрет. Секрет кроется в презрении к любой власти, отвращении к любому политическому идолу. Силой поставить над украинцами какого-то царька можно, но сами украинцы его себе никогда не изобретут. А поставленного - сбросят. Такой вот странный национальный характер. Хотя, почему странный. Свобода для украинцев как воздух: когда он есть – его не замечаешь, когда нет – задыхаешься.

Матвей Ганапольский – политический публицист, журналист "Эха Москвы"

Высказанные в рубрике "Право автора" мнения могут не отражать точку зрения редакции

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Сказано на Эхе

Russian Echo Widget

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG