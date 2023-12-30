Владелец "Хортицы" отверг выводы СБУ о его содействии "агрессии РФ"

Украинский бизнесмен, председатель наблюдательного совета алкогольного холдинга Global Spirits Евгений Черняк отверг подозрения СБУ в его адрес по поводу "финансирования вооружённой агрессии РФ".

В посте в фейсбуке 30 декабря Черняк написал, что с 2014 года в России против Global Spirits действуют санкции, и иметь там какие-либо активы компания не могла. "Лицензия отозвана 24 февраля, никто на потери не смотрел, работать с убийцами украинцев никто не будет", - пишет бизнесмен. Среди прочего он отмечает, что в документах следствия речь идёт не об уплате налогов в России, а о неких предприятиях в Средней Азии, Грузии и Азербайджане. "Я не был и не являюсь сейчас собственником или должностным лицом этих предприятий, никогда их не арендовал", – настаивает Черняк.

О подозрении Евгению Черняку Служба безопасности Украины объявила в пятницу. По версии следствия, компании бизнесмена продолжали сотрудничество с Россией после начала полномасштабной войны.

"Установлено, что в течение 2022 года только в виде уплаты налогов и сборов подчиненные ему предприятия перечислили в бюджет России около 6 миллиардов гривен", – приводит заявление СБУ Украинская служба Радио Свобода. Также утверждается, что предприятия Черняка закупали у России спирт и другие продукты в промышленных объемах на территории четырех стран Центральной Азии и Закавказья.

СБУ сообщила об обысках в помещениях холдинга, в ходе которых якобы были обнаружены документы и другие вещественные доказательства в подтверждение обвинений. Помимо Черняка подозрения официально объявлены ещё шести ведущим менеджерам и компаниям, название которых не уточняется.

Сейчас решается вопрос об аресте частного и корпоративного имущества подозреваемых.

Евгений Черняк в 2021 году вошел в рейтинг 30 самых богатых украинцев по версии журнала Forbes. Тогда издание оценило его состояние в 470 миллионов долларов.

В начале июля 2023 года Следственный комитет России возбудил в отношении Черняка уголовное дело по статье о финансировании терроризма из-за того, что он жертвовал деньги на нужды ВСУ. Бизнесмена объявили в розыск, напоминает "Медуза".

Среди наиболее известных брендов холдинга Global Spirits – "Хортица", "Мороша", "Первак".

Больше новостей Радио Свобода: